KEITH RICHARDS and the X-Pensive Winos: è uscito il leggendario concerto “Live at the Hollywood Palladium”

Il 15 dicembre 1988, Keith Richards e la sua incredibile band, The X-Pensive Winos, suonarono al Palladium di Hollywood. Fu il penultimo spettacolo in un tour che toccò 12 città degli Stati Uniti e una notte che sia la band che il pubblico presente, non dimenticheranno mai.

In tutti i formati disponibili (boxset, CD, vinile 2LP e digitale) troverete Keith Richards che conduce la sua band esplosiva attraverso un classico dopo l’altro, compresi i suoi brani solisti più famosi ‘Take It So Hard’, ‘Make No Mistake’, fino ai classici degli Stones ‘Happy’ e ‘Connection’. In esclusiva per i formati boxset e digitale ci sono 3 brani inediti ‘Little T&A’, ‘You Don’t Move Me’ e la hit di Lennon-McCartney ‘I Wanna Be Your Man’.

Keith Richards ha descritto gli X-Pensive Winos the real stuff: “Vorrei ringraziare tutti i ragazzi di questa folle e bellissima band. Qualcosa da amare. So di amarli”.

Keith aveva assemblato il nucleo di questa band tra il 1987 e il 1988 durante le session dell’album “Talk Is Cheap”. Per questo primo tour da solista Keith Richards volle accanto a sé una formazione stellare, una delle migliori del pianeta: il chitarrista Waddy Wachtel (Everly Brothers, Fleetwood Mac, Linda Ronstandt, Stevie Nicks), il batterista Steve Jordan (collaboratore di lunga data di Keith), il bassista Charley Drayton, il tastierista Ivan Neville (già collaboratore dei Rolling Stones), la cantante Sarah Dash e, al sassofono, l’inimitabile, grande e incredibile spalla dei Rolling Stones, Bobby Keys.

Live At The Hollywood Palladium, ristampa dell’album originale che nel 1991 fu stampato a causa della grande popolarità dei bootleg esistenti, si presenta come uno speciale cofanetto deluxe, avvolto in una replica in cotone nero della camicia del tour in vendita quella sera, completo di un pass VIP in raso e include anche un ottimo saggio inedito, ‘The Loosest Tight Band You’ve Ever Heard’, della famosa penna rock David Fricke.

