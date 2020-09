JOHN LENNON: esce il 9 ottobre la raccolta “Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes.”

In tutto ciò che ha fatto, John Lennon ha sempre detto la sua verità mettendo in dubbio la verità. Un artista incomparabile e intransigente che ha lottato per l’onestà e la franchezza nella sua musica, ha messo a nudo il suo cuore, la sua mente e la sua anima nelle sue canzoni, vedendole come istantanee delle sue emozioni, dei suoi pensieri e della sua visione del mondo. Credendo che l’unica qualità richiesta a sé stesso, come artista, fosse quella di essere completamente onesto, non nascondendo ciò che aveva da dire né conformando i suoi messaggi per essere più in linea con il pensiero comune. Amore, pace, politica, verità, bugie, media, razzismo, femminismo, religione, matrimonio, paternità: ha cantato di tutto e basta ascoltare le canzoni di John Lennon per capire come si sentiva, cosa amasse, in cosa credeva e cosa rappresentava.

Il 9 ottobre 2020, in occasione del suo ottantesimo compleanno, per celebrare la sua straordinaria vita, sarà pubblicata una raccolta di alcune delle canzoni più amate della sua carriera da solista, intitolata GIMME SOME TRUTH. THE ULTIMATE MIXES.

Prodotte da Yoko Ono Lennon e da Sean Ono Lennon, queste trentasei canzoni, selezionate da Yoko e Sean, sono state completamente remixate, migliorando radicalmente la loro qualità sonora e presentandole come una “never-before-heard Ultimate Listening Experience”.

Mixati dal pluripremiato GRAMMY® Award, Paul Hicks, che ha anche diretto i mix per Imagine – The Ultimate Collection del 2018, con l’assistenza di Sam Gannon, le canzoni sono state completamente remixate, utilizzando nuovissimi transfer delle originali tracce, ognuna ripulita con la massima qualità sonora. Dopo settimane di meticolosa preparazione, i mix e gli effetti finali sono stati completati utilizzando solo apparecchiature ed effetti analogici vintage presso gli Henson Recording Studios di Los Angeles, e poi masterizzati in analogico presso gli Abbey Road Studios da Alex Wharton per garantire il massimo dell’autenticità e della qualità possibile.

GIMME SOME TRUTH., il cui titolo che nasce dall’aspra critica di Lennon del 1971 nei confronti di politici ingannevoli, dell’ipocrisia e della guerra, un sentimento oggi più rilevante che mai nella nostra era costellata da fake news, sarà disponibile in diversi formati, tra cui un cofanetto in edizione Deluxe che offre diversi modi per ascoltare questa avvincente raccolta di 36 tracce con nuovi incredibili mix su due CD, un disco audio Blu-ray contenente gli Ultimate Mixes in Studio Quality 24 bit/96 kHz HD Stereo, 5.1 Surround Sound e Dolby Atmos.

“John era un uomo brillante con un grande senso dell’umorismo e comprensione”, scrive Yoko Ono Lennon nella prefazione del booklet incluso nell’edizione Deluxe. “Credeva nella sincerità e che il potere delle persone potesse cambiare il mondo. E accadrà. Tutti noi abbiamo la responsabilità di creare un mondo migliore per noi stessi e per i nostri figli. La verità è ciò che creiamo. È tutto nelle nostre mani. “

Il libro di 124 pagine incluso nell’edizione Deluxe è stato progettato e curato da Simon Hilton, il produttore e responsabile della serie Ultimate Collection. Il libro racconta la storia di tutte le trentasei canzoni nelle parole di John & Yoko e le parole di coloro che hanno lavorato al loro fianco, attraverso interviste nuove e d’archivio, accompagnate da centinaia di fotografie inedite, Polaroid, fotogrammi di film, lettere, fogli con i testi, scatole di nastri, opere d’arte e cimeli dagli archivi di Lennon-Ono.

GIMME SOME TRUTH. uscirà anche in CD con 19 tracce, doppio LP, doppio CD, 4 LP con 36 tracce e diverse versioni digitali per il download e lo streaming, inclusi audio a 24 bit / 96 kHz e Dolby Atmos ad alta risoluzione. Il vinile è stato masterizzato da Alex Wharton agli Abbey Road Studios. I formati Deluxe Edition e 4LP includeranno: adesivo GIMME SOME TRUTH. , un poster fronte / retro di Lennon stampato in bianco e nero con elementi argento e oro, e due cartoline, una delle quali è una replica della lettera che Lennon scrisse alla regina d’Inghilterra nel 1969 quando restituì il suo titolo di Member of the Order of the British Empire in “protesta contro il coinvolgimento della Gran Bretagna nella questione Nigeria-Biafra, contro il nostro sostegno all’America in Vietnam”. Il doppio LP e il doppio CD includeranno anche il poster e tutte le versioni comprenderanno libretto con foto e la lettera MBE.

La copertina dell’album presenta uno splendido e raro ritratto di profilo in bianco e nero di John Lennon, scattato il giorno in cui John restituì il suo MBE. La copertina dell’album, i libretti CD e LP e le illustrazioni tipografiche sono state progettate da Jonathan Barnbrook che ha creato le copertine per gli album di David Bowie “Heathen”, “Reality” e “The Next Day” e che ha vinto un GRAMMY® Award per il packaging dell’album “Black Star” di Bowie.

I risultati parlano da soli e consentono alla voce e alle parole di Lennon di risplendere, più chiare e luminose, in un momento in cui sono necessarie ora più che mai. Ascoltato in sequenza, GIMME GIMME SOME TRUTH. suona come uno dei più grandi concerti di Lennon dal vivo, un racconto emozionante della storia della sua vita, dopo il periodo Beatles, l’innamoramento e il matrimonio con Yoko, il suo attivismo per la pace, la ricerca personale, l’ispirazione, la celebrazione, la confusione, la paternità, i suoi cinque anni di pausa dalla musica mentre cresceva Sean e il suo trionfante ritorno negli anni ’80 con due nuovi album.

Attraverso queste canzoni incredibili e senza tempo scopriamo le molte sfaccettature di John Lennon: il cantautore, il rivoluzionario, il musicista, il marito, il narratore, il papà, il provocatore, l’attivista per la pace, l’artista, l’icona.

