Il 30 ottobre gli U2 festeggiano 20 anni di “All That You Can’t Leave Behind”

Island Records e UMC annunciano oggi la ristampa per il 20° anniversario di ‘All That You Can’t Leave Behind’, album dal successo planetario. Questa riedizione contiene le 12 canzoni della track-list originale rimasterizzate per l’occasione, e nel cofanetto Super Deluxe saranno incluse ben 51 tracce. La data di pubblicazione cadrà nel preciso giorno del 20° Anniversario: il disco uscì infatti il 30 Ottobre 2000.

‘All That You Can’t Leave Behind’ è il decimo album in studio degli U2. Pubblicato nell’ottobre 2000, il disco originale di 11 tracce includeva i singoli di successo ‘Beautiful Day’, ‘Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of’, ‘Elevation’ e ‘Walk On’.

Il disco è arrivato al #1 delle classifiche in 32 paesi del mondo. Prodotto da Daniel Lanois e Brian Eno, e registrato a Dublino e in Francia, ‘All That You Can’t Leave Behind’ ha vinto 7 Grammy Award, fra cui quello come ‘Miglior album rock’. È l’unico album nella storia ad avere più brani che hanno vinto il premio ‘Record Of The Year’ (‘Beautiful Day’ nel 2001 e ‘Walk On’ nel 2002).

L’album sarà disponibile nella versione rimasterizzata con 12 brani e includerà la bonus track ‘The Ground Beneath Her Feet’ in tutti i formati della ristampa.

Il cofanetto Super Deluxe includerà:

– un libro con copertina rigida di 32 pagine dell’amico e collaboratore di lunga data Anton Corbijn, contenente molte immagini inedite della band accompagnate da annotazioni autografe di Anton, oltre ad un poster double-side.

– 39 bonus track fra cui alcune B-side rimasterizzate (‘Summer Rain’, ‘Always’, ‘Big Girls Are Best’, ‘Don’t Take Your Guns To Town’).

– out-take dalle sessioni di registrazione dell’album (‘Levitate’, ‘Love You Like Mad’, ‘Flower Child’), così come il brano ‘Stateless’, parte della colonna sonora del film ‘The Million Dollar Hotel’; oltre ad una versione acustica di ‘Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of’.

– 19 brani live del giugno 2001, registrati al Fleet Center di Boston, Massachusetts. Il set include 7 canzoni dall’album ‘All That You Can’t Leave Behind’.

– una raccolta di 11 remix fra cui 4 versioni inedite recentemente scoperte negli archivi della band: ‘Walk On (Wyclef Jean Remix)’, ‘New York (Carnegie’s Deli Mix)’, ‘New York (Superman Kicks Ativan Mix)’ e ‘When I Look At The World (Picante Remix)’.

Track dell’album rimasterizzato:

Beautiful Day

Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

Elevation

Walk On

Kite

In A Little While

Wild Honey

Peace On Earth

When I Look At The World

New York

Grace

The Ground Beneath Her Feet