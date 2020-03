I NINE INCH NAILS hanno pubblicato due album gratuiti della serie “Ghosts”

Trent Reznor e i suoi Nine Inch Nails regalano gli album Ghosts V: Together e Ghosts VI: Locusts ai fan: due dischi a scaricare e ascoltare in streaming gratuitamente.

A sorpresa, con un tweet scritto sull’account ufficiale di Trent Reznor la band ha annunciato la pubblicazione gratuita dei due album che proseguono la serie “Ghosts”, inaugurata nel 2008.

In questi giorni difficili e di isolamento sociale sono sempre più le rock star che cercano di allietare la quarantena dei loro fan con esibizioni, pubblicazioni e concerti in streaming.

Trent Reznor e Atticus Ross hanno voluto esprimere la loro preoccupazione e vicinanza a tutti i fan che in questo momento stanno vivendo duramente questa difficile situazione.

I due album possono essere scaricati gratuitamente dal sito della band nin.com (basta aggiungerli al carrello al costo di 0 euro), oppure essere ascoltati in streaming su youtube o nei servizi di streaming.