HAYLEY WILLIAMS: la voce dei Paramore pubblica il suo primo album solista “Petals for Armor”

Hayley Williams, artista vincitrice di un GRAMMY® Award, ha pubblicato venerdì 8 maggio il suo attesissimo album di debutto solista dal titolo “PETALS FOR ARMOR” su etichetta Atlantic Records.

Prodotto da Taylor York (Paramore), “PETALS FOR ARMOR” ha già avuto il favore della critica. Il New York Times lo descrive come “un eclettico, sorprendente ed ambizioso progetto solista che vede la cantante e compositrice esorcizzare i propri demoni ed elevare il proprio potere creativo”.

L’album è “una dichiarazione coesa, una collezione di brani di una Williams onesta ed emozionante” ha scritto Billboard, mentre NYLON afferma che “in questo album la Williams mostra un nuovo livello di forza e vulnerabilità”.

Il disco è stato anticipato ad inizio anno da “PETALS FOR ARMOR I”, EP che ha presentato i singoli “Simmer”, “Leave It Alone” e “Cinnamon”.

Diretti da Warren Fu (Paramore, The 1975, The Strokes), i video, che hanno accompagnato i tre brani, formano un cortometraggio.

Il secondo EP “PETALS FOR ARMOR II” ha svelato i brani “Roses/Lotus/Violet/Iris”, realizzato con la partecipazione delle cantanti-compositrici Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, “Why We Ever”, “My Friend” e “Over Yet”, accompagnato da uno speciale video at-home workout.

TRACKLISTING

Simmer

Leave It Alone

Cinnamon

Creepin’

Sudden Desire

Dead Horse

My Friend

Over Yet

Roses/Lotus/Violet/Iris

Why We Ever

Pure Love

Taken

Sugar On The Rim

Watch Me While I Bloom

Crystal Clear