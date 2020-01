GULINO: esce a marzo il primo album solista della voce dei Marta sui Tubi

E’ uscito “Un grammo di cielo”, nuovo singolo di Gulino e primo vagito per la carriera solista della voce dei Marta sui Tubi. Il suo disco d’esordio “Urlo Gigante” – prodotto da Fabio Gargiulo – sarà pubblicato a marzo da Woodworm/Universal.

Dopo l’ultimo album dei Marta sui Tubi, “lostileostile”, la band ha sentito il bisogno di un lungo periodo di pausa e Giovanni Gulino si è preso il tempo per elaborare un proprio sound che rappresentasse un’evoluzione coerente di tutto il suo ampio bagaglio musicale e umano, a partire dall’eredità raccolta negli oltre quindici anni di carriera con i Marta sui Tubi e dalla nuova esperienza di genitore.

Il primo risultato di questo nuovo percorso artistico è una canzone contemporanea e multisfaccettata, in cui i punti cardinali melodici e lirici di Gulino vengono ri-orientati da un uso sapiente e mirato dell’elettronica e dalle vibranti sfumature tratteggiate dagli archi, che arricchiscono il ritornello di emozione e di profondità. Nel brano, il cantautore siciliano scava fra i “non detti” di una storia d’amore erosa dalla costante ricerca di conferme e da quei freni emotivi che impediscono di mostrarsi in toto per ciò che si è. Un ritratto per nulla didascalico di una relazione che anela a “istanti da proteggere”, ad attimi in cui sentirsi nudi, davvero.

“Un grammo di cielo” rappresenta il ritorno in pista di un artista raffinato e aperto alle sfide, capace di rimescolare le carte nella sua mano per proporre sotto una nuova veste il suo talento autoriale mai banale.

Il 21 marzo partirà dal Locomotiv club di Bologna l’Urlo Gigante Tour, un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i nuovi brani del disco di Gulino insieme a una selezione dei grandi successi dei Marta sui Tubi. Il tour proseguirà nei club delle principali città italiane, queste le prime date confermate:

URLO GIGANTE Tour

21 Marzo – Bologna @ Locomotiv Club – biglietti > http://bit.ly/gulino2020

26 Marzo – Torino @ Hiroshima Mon Amour – biglietti > http://bit.ly/gulino2020

27 Marzo – Brescia @ Latteria Molloy

3 Aprile – Palermo @ I Candelai

15 Aprile – Milano @ Santeria Toscana 31

16 Aprile – Roma @ Spazio Rossellini

18 Aprile – Livorno @ The Cage