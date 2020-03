GREY DAZE: esce a giugno il disco della band di Chester Bennington (prima dei Linkin Park)

I Grey Daze, la band di Chester Bennington prima che entrasse a far parte dei Linkin Park, pubblicherà Amends, l’album a lungo atteso della band di Phoenix in cui nuove parti strumentali si fondono con quelle vocali (rimasterizzate per l’occasione) colte dalle registrazioni del gruppo, tanto introvabili quanto poco esplorate.

In concomitanza con l’annuncio, i Grey Daze pubblicano il secondo singolo dalla serie di 11 tracce, “Sickness”, disponibile a partire da oggi insieme con il video, di cui il batterista e fondatore del gruppo Sean Dowdell dice che “è liberamente ispirato ad un episodio realmente accaduto quando Chester aveva quindici anni. Era vittima di bullismo a scuola, e una volta le aveva prese sul serio. È stato allora che ho assunto un ruolo di protettore, quasi di fratello maggiore per Chester, una cosa che è durata e durerà per sempre, anche dopo la sua scomparsa.”

Il gruppo Grey Daze nasce nel in 1992. La band di Phoenix pubblica in tutto – su di un’etichetta indipendente – due album: Wake Me (del 1994) e no sun today (due anni più tardi, nel 1996).

I Grey Daze finiscono con il separarsi nel 1998, a seguito di una fortuita audizione tenuta da Chester Bennington per una band di Los Angeles di nome Xero, che più tardi cambia nome in Linkin Park. Nel 2017 Chester annuncia la riunione della band, che avrebbe portato i membri superstiti del gruppo originale a rielaborare e incidere una scelta di canzoni iniziate decenni prima. Un progetto accantonato nel luglio del 2017, ma – con l’avvallo della moglie Talinda e della famiglia di Chester – il gruppo si riunisce nel 2018, così che l’album ora terminato rappresenta un capitolo tanto importante quanto inedito: le origini di una delle voci più inconfondibili della storia del rock e l’opera finalmente compiuta di una cerchia di amici, i Grey Daze: Chester Bennington (voce), Sean Dowdell (batteria), Mace Beyers (basso) e Cristin Davis (chitarra).

AMENDS – Tracklisting

1. Sickness

2. Sometimes

3. What’s In The Eye

4. The Syndrome

5. In Time

6. Just Like Heroine 7. B12

8. Soul Song

9. Morei Sky

10. She Shines

11. Shouting Out