Gli SMASHING PUMPKINS tornano con due nuovi singoli “Cyr” e “The Colour Of Love”

I The Smashing Pumpkins sono tornati!

La band acclamata dalla critica rock e vincitrice di due GRAMMY® Awards, ha pubblicato oggi due nuovi brani “Cyr” e “The Colour Of Love” via Sumerian Records.

Con la pubblicazione dei due singoli (prodotti da Billy Corgan) i The Smashing Pumpkins confermano inoltre un nuovo album in lavorazione, assieme ai membri fondatori Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin, ed il chitarrista Jeff Schroeder.

“Cyr” è anche un video clip, diretto da Linda Strawberry, e girato da remoto durante il lockdown a Chicago e Los Angeles.

Le due nuove canzoni “Cyr” e “The Colour of Love” fanno parte di un nuovo album in lavorazioni e seguono il disco del 2018 (prodotto da Rick Rubin) “SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN”.