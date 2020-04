GARRINCHA LIBERA TUTTI: l’ottavo volume della Mixtape dedicato a Mirko de I Camillas

A distanza di 4 mesi dal precedente “Portami via”, la label bolognese è pronta a pubblicare un nuovo capitolo della serie di Mixtape, giunti all’ottavo volume con Garrincha Libera Tutti: 12 brani in uscita alla vigilia della Liberazione, che – mai come quest’anno – assume un significato tanto speciale.

A pochi giorni dalla scomparsa di Mirko “Zagor” Bertuccioli, l’etichetta fondata da Matteo Costa Romagnoli dedica questa nuova uscita ad un amico, prima ancora che ad una figura cardine della scena musicale italiana:

«Penso che, se non ci fossero stati I Camillas, la musica italiana oggi sarebbe molto diversa – racconta Romagnoli – prima dell’uscita del loro disco d’esordio, la musica italiana era una cosa seria ed i musicisti si prendevano molto sul serio (…) serviva un modo nuovo di vivere il palco, un modo nuovo di raccontarsi, di intrattenere e contemporaneamente di fare poesia (…) e per fortuna sono arrivati i fratelli Camillas a ricordarcelo».





Il Mixtape, in uscita il prossimo 24 aprile, guarda al futuro tenendo le radici ben salde nel terreno da cui tutto è partito. La tracklist, infatti, svelerà alcune nuove scoperte accanto a rarità ritrovate negli hard-disk del mitico Donkey Studio di Medicina: testimonianze dell’attitudine pionieristica di un collettivo di persone legate a doppio filo da un rapporto umano sincero e da quella voglia di divertirsi, che ha saputo genuinamente conquistare il cuore del pubblico nostrano.

«Penso che Garrincha senza I Camillas, Brace, Chewingum non sarebbe esistita. Questi musicisti avevano tanto talento, ma soprattutto erano delle belle persone».

La copertina è opera dell’illustratrice Cecilia Campironi, che per l’occasione ha regalato la sua illustrazione realizzata nel 2019 in occasione dell’iniziativa Matite per Riace.