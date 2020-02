FRANCESCO BIANCONI: un disco e tour solista per il leader dei Baustelle

Uscirà nei prossimi mesi il primo progetto solista di Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, un disco che contiene brani inediti e ospita artisti internazionali.

“Arriva in primavera il mio primo disco” racconta Francesco Bianconi. “Vorrei dire la verità (nient’altro che la verità), raccontarvi i fatti, addurre prove, parlarvi di musica suonata e sentita suonare, di vita vecchia e di giorni nuovi, uomini, mostri e pianoforti. Ci sarà tempo. Per adesso, con gioia, vi annuncio le prime date in cui lo presenterò dal vivo.”

Oggi vengono annunciate le prime date del nuovo nuovo tour che sarà prodotto da Ponderosa Music & Art. Di seguito il calendario dei concerti:

06 Maggio Fermo Teatro dell’Aquila Data Zero

10 Maggio Milano Teatro Dal Verme

11 Maggio Firenze Teatro Verdi

13 Maggio Reggio Emilia Teatro Valli

15 Maggio Roma Sala Sinopoli

18 Maggio Torino OGR

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/bianconi2020