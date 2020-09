Esce il 9 Ottobre “Note di Viaggio – capitolo 2”, la raccolta / tributo delle più belle canzoni di FRANCESCO GUCCINI

L’attesa è finita: uscirà il 9 ottobre per BMG Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente, l’attesissimo, imperdibile secondo volume della raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni di Francesco Guccini, interamente prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana.

Pre-ordina il disco in versione 2LP, 2CD o singolo CD audio > https://amzn.to/3h6LLFe

La bella notizia arriva dal palco dei Seat Music Awards, dopo la straordinaria performance regalata in prima serata da Manuel Agnelli, Mauro Pagani ed Emma sulle note de L’Avvelenata: un omaggio a uno dei duetti del primo capitolo dell’opera, uscito nel 2019 e che ha ottenuto un successo senza precedenti.

Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente conterrà moltissime sorprese: 12 tracce, un cast di grande caratura, arrangiamenti raffinati ed emozioni indimenticabili, per una vera e propria nuova pagina della musica italiana da collezionare e custodire gelosamente. Prezioso il contributo dei tanti artisti coinvolti, onorati di essere chiamati a rendere omaggio al cantautore simbolo della cultura del nostro Paese: la raccolta vedrà la partecipazione – in ordine alfabetico – di Vinicio Capossela, Emma, Fabio Ilacqua, Levante, Petra Magoni, Mahmood, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Roberto Vecchioni e Zucchero.

Bellezza, vita, attualità: la poetica di Francesco Guccini accompagna da sempre il cammino degli italiani, ed è per questo che Note di viaggio è un progetto che non vuole essere celebrativo, ma guarda al futuro attraverso le canzoni del Maestro. Un evento discografico senza precedenti, in grado di raccontare a un pubblico vastissimo ed eterogeneo l’enorme valore che il Maestro ha saputo donare alla musica italiana.

È un anno di grandi soddisfazioni per Francesco Guccini: la sua opera Tralummescuro – ballata per un paese al tramonto uscita lo scorso novembre per Giunti è infatti nella cinquina dei finalisti della 58esima edizione del Premio Campiello, il concorso di letteratura italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello ‐ Confindustria Veneto.

Il prezioso volume – un viaggio tra malinconia, ironia e il grande valore della memoria – è stato scelto dalla giuria dei letterati presieduta da Paolo Mieli, ed è ora al vaglio dei 300 lettori della giuria popolare.