Esce ad aprile NICK MASON’s Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse

Doppio Vinile, doppio CD/DVD e Blu-ray disponibili in tutti i negozi di dischi e store digitali dal 17 Aprile ed in pre-order a questo link > https://amzn.to/2RItFQp

“Nick Mason’s Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse” sono le registrazioni dei live che la band ha tenuto in due date completamente sold out nella leggendaria location londinese nel mese di maggio 2019.

Dopo l’enorme successo del loro primo tour, “Live At The Roundhouse” cattura la vera essenza di un gruppo che fa rivivere la musica quasi mai, o mai proposta nei live del primo periodo dei leggendari Pink Floyd.

Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken, ossia i Saucerful Of Secrets di Nick Mason, si sono riuniti assieme con la sola voglia di proporre dal vivo alcuni dei primi brani dei Pink Floyd – ovvero le canzoni degli album che hanno preceduto “Dark Side Of The Moon” – che non stati suonati live per decenni!

E, oltretutto, questa rappresenta anche la prima volta che Nick ritorna sul palco dopo il Live 8 del 2005. Inizia tutto con le parole di Nick: “…perché non troviamo una sala prove e suoniamo alcune cose e vediamo come ci troviamo?”



Qualche mese dopo, domenica 20 maggio 2018, i Saucerful Of Secrets di Nick Mason riportano il batterista dei Pink Floyd nei club per la prima volta dal 1967: esordio a Dingwalls – Camden, Londra. La performance viene accolta con un’enorme successo su tutta la linea. Tre sere alla Half Moon di Putney fanno poi seguito quella stessa settimana alla prima esibizione, e da lì l’annuncio del tour teatrale che avrebbe attraversato il Regno Unito, il Nord America e l’Europa da settembre: date immediatamente sold-out!

Alcuni spettacoli extra nel Regno Unito furono annunciati ad aprile e maggio, tra cui due serate al The Roundhouse – il luogo in cui i Pink Floyd avevano suonato per la prima volta il 15 ottobre 1966 esibendosi per la festa di lancio del Times International.

“Nick Mason’s Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse” testimonia così l’entusiasmo che non è mai diminuito sin dal primo spettacolo a Dingwalls. Registrato quasi un anno dopo da quella prima volta, l’album permette di ascoltare l’esibizione di una band che suona con gioia e passione, con potenza e trasporto. Dai primi passi della garage-band di Arnold Layne e Vegetable Man al viaggio psichedelico di Interstellar Overdrive, allo spazio diluito dei Floyd di Atom Heart Mother e Green Is the Colour, i Saucerful of Secrets di Nick Mason sono un gruppo completamente immerso nella musica ed elettrizzato dalla voglia di far rivivere quei brani che raramente erano stati proposti negli spettacoli dal vivo degli amatissimi Pink Floyd.

In collaborazione con Trafalgar Releasing, Sony Music Entertainment propone “Nick Mason’s Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse” anche nei cinema di poche, selezionate città di tutto il mondo in una one-night di proiezioni prevista per il 10 marzo.

Tracklisting

2 CD + DVD: acquista > https://amzn.to/2RI6RQA

2 LP (Vinile): acquista > https://amzn.to/37JLyUG

Beginnings

Interstellar Overdrive

Astronomy Domine

Lucifer Sam

Fearless

Obscured by Clouds

When You’re In

Remember A Day

Arnold Layne

Vegetable Man

If

Atom Heart Mother

The Nile Song

Green Is The Colour

Let There Be More Light

Childhood’s End

Set The Controls For The Heart Of The Sun

See Emily Play

Bike

One Of These Days

A Saucerful Of Secrets

Point Me At The Sky