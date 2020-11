EDDIE VEDDER: ascolta la nuova canzone inedita “Matter of Time”

È disponibile da oggi “Matter of Time”, il bundle di Eddie Vedder contenente il brano omonimo inedito e una nuova versione di “Sai Hi”, suonata live più volte dall’artista, ma mai pubblicata prima d’ora. Contemporaneamente, sono stati pubblicati online i video ufficiali.

Le due tracce sono state eseguite durante l’evento digitale “Venture Into Cures” che si è tenuto stanotte a favore della ricerca di una cura contro l’epidermolisi bollosa, una rara malattia genetica.

Lo show ha visto inoltre la partecipazione di artisti del calibro di Judd Apatow, Bradley Cooper, Laura Dern, Billie Eilish, Chris Hemsworth, Jimmy Kimmel, David Letterman, Gaten Matarazzo, Luis “King Kong” Ortiz, Adam Sandler, Jill Vedder e Renée Zellweger, oltre che performance di Jon Batiste, Alessia Cara, Andra Day, Glen Hansard, Adam Levine, Keb ‘Mo’, Lukas, Micah e Willie Nelson ed Eddie Vedder.

L’epidermolisi bollosa colpisce all’incirca 500mila persone al mondo. I bambini che ne sono affetti affrontano ogni giorno dolori intensi, ferite esterne ed interne ed estenuanti processi di fasciature.

Attualmente non vi sono trattamenti specifici o cure di questa malattia, tuttavia la EB Research Partnership ha contribuito a velocizzare la ricerca non solo per l’epidermolisi bollosa ma anche per altre patologie rare.