ED O’BRIEN (EOB): è uscito “Earth” il primo album del chitarrista dei Radiohead

Ed O’Brien, chitarrista dei Radiohead, pubblica il suo primo album solista con il suo side-project EOB.

Preceduto dall’uscita dei singoli Shangri-La, Olympik e Cloak Of The Night (con la partecipazione di Laura Marling) l’album EARTH comprende 9 canzoni:

1. Shangri-La

2. Brasil

3. Deep Days

4. Long Time Coming

5. Mass

6. Banksters

7. Sail On

8. Olympik

9. Cloak of the Night

Composto da Ed O’Brien e prodotto da Flood (ad eccezione del brano “Olympik”, co-prodotto da Flood e Catherine Marks), Earth vede Ed alla voce, chitarra, basso, tastiere e programming con la partecipazione di un cast di musicisti a dir poco stellare che include Colin Greenwood (Radiohead), Adrian Utley (Portishead), Glenn Kotche (Wilco), il leggendario batterista Omar Hakim, il bassista Nathan East, Laura Marling, David Okumu (The Invisible), Adam ‘Cecil‘ Bartlett, Richie Kennedy, Marcelo S. Silva, Flood e Catherine Marks.