DEPECHE MODE: esce il 30 ottobre il cofanetto “Songs of Faith and Devotion | The 12″ Singles”

La serie di pubblicazioni dei singoli estratti dagli album dei Depeche Mode continua con “Songs of Faith and Devotion | The 12″ Singles” in uscita il 30 ottobre 2020.

Pre-ordina il cofanetto deluxe su Amazon > https://amzn.to/3iOdhcd

“Songs of Faith and Devotion | The 12 “Singles”, la raccolta per collezionisti in edizione boxset deluxe, contiene 8 vinili 12″ con i singoli – “I Feel You”, “Walking In My Shoes”, “Condemnation” e “In Your Room” – oltre alle B-sides, mix e registrazioni live estratte dall’album fondamentale per la carriera dei Depeche Mode: ‘Songs of Faith and Devotion’.

Sin dagli inizi della loro storia, i Depeche Mode hanno sempre promosso la produzione in vinile da 12″, convinti della singolare potenza del formato e dell’innovazione che proponeva. Il formato singolo da 12″ ha infatti permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore mentre la bellezza del packaging permetteva lo sviluppo di un’estetica visiva sofisticata e imponente. I Depeche Mode hanno quindi supportato questo strumento per riproporre la propria produzione discografica di singoli ed offrire allo stesso tempo anche versioni remix degli stessi o altre deliziose rarità in esclusiva per i loro fan.

Ogni cofanetto raccoglie i singoli di ciascun album dei Depeche Mode stampati su vinile 12″ in qualità audiophile, con audio masterizzato a partire dai nastri originali. Il packaging di ogni cofanetto prende spunto dalla grafica delle versioni originali, mentre le singole custodie dei vinili ne riprendono proprio le versioni originali. La serie di boxset dei Depeche Mode “12″ Singles” continuerà nei prossimi mesi con l’intenzione di pubblicare altre raccolte di singoli estratti da ciascuno degli album della band.

SONGS of FAITH and DEVOTION | The 12” Singles

I Feel You (12BONG 21)

A I Feel You (Throb Mix)

A I Feel You (Seven Inch Mix)

B I Feel You (Babylon Mix)

B One Caress

I Feel You (L12BONG 21)

A I Feel You (Life’s Too Short Mix)

A I Feel You (Swamp Mix)

B I Feel You (Renegade Soundwave Afghan Surgery Mix)

B I Feel You (Helmet At The Helm Mix)

Walking In My Shoes (12BONG 22)

A Walking In My Shoes (Grungy Gonads Mix)

A Walking In My Shoes (Seven Inch Mix)

B My Joy (Seven Inch Mix)

B My Joy (Slow Slide Mix)

Walking In My Shoes (L12BONG 22)

A Walking In My Shoes (Extended Twelve Inch Mix)

A Walking In My Shoes (Random Carpet Mix)

B Walking In My Shoes (Anandamidic Mix)

B Walking In My Shoes (Ambient Whale Mix)

Condemnation (12BONG 23)

A Condemnation (Paris Mix)

A Death’s Door (Jazz Mix)

B Rush (Spiritual Guidance Mix)

B Rush (Amylnitrate Mix – Instrumental)

B Rush (Wild Planet Mix – Vocal)

Condemnation (L12BONG 23)

A Condemnation (Live)

A Personal Jesus (Live)

B Enjoy The Silence (Live)

B Halo (Live)

In Your Room (12BONG 24)

A In Your Room (Zephyr Mix)

A In Your Room (Apex Mix)

A In Your Room (The Jeep Rock Mix)

B Higher Love (Adrenaline Mix)

B In Your Room (Extended Zephyr Mix)

In Your Room (L12BONG 24)

A In Your Room (Live)

A Policy of Truth (Live)

A World In My Eyes (Live)

B Fly On The Windscreen (Live)

B Never Let Me Down Again (Live)

B Death’s Door (Live)

