DEPECHE MODE: esce il 24 Aprile il cofanetto deluxe “Violator | The 12″ Singles”

Violator | The 12″ Singles, il cofanetto deluxe da collezione, contiene dieci dischi in vinile 12″ con alcuni dei singoli più amati dei Depeche Mode – Personal Jesus, Enjoy The Silence, Policy Of Truth, World In My Eyes – e molteplici B-side estratti tutti dall’album fondamentale per la carriera della band, ossia Violator.

Violator ha esteso la strabiliante produzione di singoli dei Depeche Mode con un numero praticamente senza precedenti di remix solo del brano “Personal Jesus”. Violator introduce ai fan anche altre canzoni storiche del catalogo DM, tra cui “Enjoy The Silence”, “Policy Of Truth” e “World In My Eyes”.

Violator | The 12″ Singles contiene le versioni in edizione originale di ogni singolo, incluso il vinile colorato di “Enjoy The Silence”, l’edizione di colore blu di “World In My Eyes” ed un promo 12″ di ” World In My Eyes”.

Sin dagli inizi della loro storia, i Depeche Mode hanno sempre promosso la produzione in vinile da 12″, convinti della singolare potenza del formato e dell’innovazione che proponeva. Il formato singolo da 12″ ha infatti permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore mentre la bellezza del packaging permetteva lo sviluppo di un’estetica visiva sofisticata e imponente. I Depeche Mode hanno quindi supportato questo strumento per riproporre la propria produzione discografica di singoli ed offrire allo stesso tempo anche versioni remix degli stessi o altre deliziose rarità in esclusiva per i loro fan.

Sony Music Entertainment ha pubblicato i primi due boxset della serie 12″ singles Speak & Spell | The Singles e A Broken Frame | The Singles nell’agosto del 2018 con una seconda uscita di Construction Time Again | The 12″ Singles e Some Great Reward | The 12″ Singles a dicembre dello stesso anno. Nel mese di maggio 2019 sono poi arrivati Black Celebration | The 12″ Singles e Music For The Masses | The 12″ Singles.

Ogni cofanetto raccoglie i singoli di ciascun album dei Depeche Mode stampati su vinile 12″ in qualità audiophile, con audio masterizzato a partire dai nastri originali. Il packaging di ogni cofanetto prende spunto dalla grafica delle versioni originali, mentre le singole custodie dei vinili ne riprendono proprio le versioni originali. La serie di boxset dei Depeche Mode “12″ Singles” continuerà nei prossimi mesi con l’intenzione di pubblicare altre raccolte di singoli estratti da ciascuno degli album della band.

TRACKLISTING – Violator | The 12” Singles

Personal Jesus 12BONG 17

A Personal Jesus (Holier Than Thou Approach) 5.49

B Dangerous (Sensual Mix) 5.22

B Personal Jesus (Acoustic) 3.27

Personal Jesus L12BONG 17

A Personal Jesus (Pump Mix) 7:47

B Personal Jesus (Telephone Stomp Mix) 5.34

B Dangerous (Hazchemix) 5.34

Enjoy The Silence 12BONG 18

A Enjoy The Silence (7” Version) 4.18

A Enjoy The Silence (Hands And Feet Mix) 6.41

B Enjoy The Silence (Ecstatic Dub) 5.44

B Sibeling 3.20

Enjoy The Silence L12BONG 18

A Enjoy The Silence (Bass Line) 7:42

A Enjoy The Silence (Harmonium) 2:43

B Enjoy The Silence (Ricki Tik Tik Mix) 5:33

B Memphisto 4:01

Enjoy The Silence XL12BONG 18

A Enjoy The Silence (The Quad: Final Mix) 15:30

(Includes etching on the reverse side)

Policy Of Truth 12BONG 19

A Policy Of Truth (Beat Box) 6:31

B Policy Of Truth (Capitol Mix) 8:01

B Kaleid (When Worlds Mix) 5:23

Policy Of Truth L12BONG 19

A Policy Of Truth (Trancentral Mix) 5:55

B Kaleid (Remix) 4:36

B Policy Of Truth (Pavlov’s Dub) 6:02



World In My Eyes 12BONG 20

A World In My Eyes (Oil Tank Mix) 7:29

B Happiest Girl (Kiss-A-Mix) 6:15

B Sea Of Sin (Sensoria) 6:08

World In My Eyes L12BONG 20

A World In My Eyes (Dub In My Eyes) 6:54

B World In My Eyes (Mode To Joy) 6:28

B Happiest Girl (The Pulsating Orbital Mix) 6:26

World In My Eyes P12BONG 20

A World In My Eyes (Mayhem Mode) 4:55

B Happiest Girl (The Pulsating Orbital Mix) 7:58