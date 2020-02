DENTE: è uscito il settimo album “Dente”

A 3 anni di distanza dal suo ultimo lavoro “Canzoni per metà”, è uscito in tutti i negozi in versione cd (acquista la versione CD su Amazon) e vinile (acquista la versione LP su Amazon), in digitale e sulle piattaforme streaming “DENTE” (INRI/Artist First), l’omonimo disco di inediti del “piccolo principe” del nuovo cantautorato italiano, che in più di 10 anni di carriera ha conquistato un pubblico sempre più affezionato e numeroso.

Prodotto da Federico Laini e Matteo Cantaluppi e arrangiato da Dente, Federico Laini e Simone Chiarolini, “DENTE” è il settimo album di inediti del cantautore fidentino e rappresenta un’evoluzione importante della sua carriera discografica. Messi da parte i giochi di parole e la chitarra acustica, Dente torna con 11 tracce dal sound ricco e maturo, contraddistinte dalla sua originalissima cifra pop e dalla sua capacità di arrivare in profondità con semplicità.

«È un disco molto diverso dai precedenti ed è quello che ha avuto la gestazione più lunga – dichiara Dente – queste canzoni sono passate sotto le mani, le orecchie e i giudizi di tanta gente prima di vedere la luce. Sentivo bisogno di fare entrare nuove persone e nuove idee in quello che faccio. Proprio perché questo disco è diverso sotto vari aspetti, dai più tangibili ai meno ovvi, ho voluto che ci fosse un forte senso di identità (il nome del disco e la faccia in copertina) come se fosse un nuovo capitolo, differente ma molto riconoscibile, paradossalmente anche più di prima».

A seguito dei provvedimenti precauzionali adottati a tutela della salute pubblica, momentaneamente l’instore tour in programma dal 2 marzo è stato sospeso.

Giuseppe Peveri detto DENTE, nasce a Fidenza (PR) nel 1976. Poco più che adolescente, intraprende la sua avventura musicale come chitarrista dei Quic, passando per la band La Spina, con cui pubblica due album alla fine del secolo scorso, per poi intraprendere la carriera solista nel 2006. DENTE è uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati. Ad oggi ha pubblicato 6 album in studio, un Ep digitale e un libro. Ha collaborato con numerosissimi artisti del panorama italiano come Perturbazione, Arisa, Marco Mengoni, Le Luci della centrale Elettrica, Manuel Agnelli, Coez, Brunori s.a.s., Enrico Ruggeri e Selton.

Questa la tracklist di “DENTE”:

“Anche se non voglio”

“Adieu”

“Tra 100 anni”

“Cose dell’altro mondo”

“Sarà la musica”

“Trasparente”

“L’ago della bussola”

“Non te lo dico”

“Paura di niente”

“La mia vita precedente”

“Non cambio mai”