DEFTONES: esce il 25 settembre il nuovo album “Ohms”

Vincitori di un GRAMMY Award® e acclamati a livello internazionale, i Deftones annunciano l’atteso nuovo album in studio dal titolo “Ohms” in uscita il 25 settembre su etichetta Warner Records.

I Deftones presentano inoltre il video ufficiale della epica title track “Ohms”, diretto da Rafatoon. Le ipotesi sul nuovo album hanno in breve tempo scatenato la curiosità sia dei fan che dei media, mentre i canali online della band venivano letteralmente oscurati.

Il mistero ha continuato a crescere dopo che la band ha svelato l’artwork dell’album senza aggiungere alcuna spiegazione. Disegnata dal collaboratore di lunga data Frank Maddocks (autore anche dell’iconica cover di “White Pony”), l’affascinante immagine composta da due occhi e migliaia di pixel bianchi è apparsa in modo criptico su un cartellone pubblicitario nel quartiere culturale di Los Angeles, in Fairfax Avenue, sopra il ristorante Canter’s Deli, con la nota “Questo è il nostro momento… Divoreremo i prossimi giorni”.

Registrato agli Henson Studios e ai Trainwreck Studios, “Ohms” è stato creato dai Deftones in modo meticoloso. Un eccellente tour de force , il loro primo album in quattro anni dalla pubblicazione dell’acclamato “Gore” (2016). La band – Chino Moreno, Frank Delgado, Stephen Carpenter, Abe Cunningham e Sergio Vega – ha creato un album denso e complesso, risultato di un lavoro comune in cui tutti hanno dato il massimo. L’album vanta anche la partecipazione del produttore, amico e veterano Terry Date, già al fianco della band per “Adrenaline” (1995), “Around the Fur” (1997) e “White Pony” (2000). Tutto questo ha posto le basi per la creazione di “Ohms”: 10 brani impregnati di quella grezza spensieratezza e di quegli incomparabili groove che hanno reso unico il suono dei Deftones per oltre due decadi.

Quest’anno la band celebra il ventesimo anniversario del grandioso album “White Pony”. In una recente conferenza stampa virtuale i Deftones hanno annunciato la prossima pubblicazione di una versione remixata dell’album intitolata “Black Stallion”, un’idea concepita durante la realizzazione dell’album originale.

Photo Credit: Frank Maddocks

DEFTONES

Martedì 22 Giugno 2021 – BOLOGNA

Sequoie Music Park / Parco Caserme Rosse – via di Corticella

Biglietti a breve in vendita a questo link > https://bit.ly/deftones2021

Posto unico in piedi: € 34,00 + prev.