DEEP PURPLE: annunciano “Whoosh!” il 21esimo album in uscita il 12 giugno

I Deep Purple annunciano oggi il nuovo album in studio Whoosh!, il seguito del loro acclamato ultimo album inFinite del 2017 e di NOW What?! del 2013. La band partirà poi per un tour europeo: sono previste due date in Italia: il 06 luglio al Bologna Sonic Park e il 19 ottobre al Forum di Milano. Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/deeppurple2020

Dopo la suspense e le speculazioni tra i fan create dai messaggi criptici e dalle interviste rilasciate dal cantante Ian Gillan lo scorso dicembre, la band ha finalmente confermato la data di uscita del 21esimo album, previsto per il 12 giugno su earMUSIC.

Per la terza volta i Deep Purple hanno collaborato con il produttore Bob Ezrin, che ha invitato la band a Nashville per scrivere e registrare i brani. Insieme hanno creato l’album più versatile della loro collaborazione.

La band “si è aperta in tutte le direzioni” senza limitazioni, lasciando libera la propria creatività.

“Deep Purple is putting the Deep back into Purple” è stato il motto scherzoso in studio dopo che le prime canzoni hanno subito chiarito che Ezrin e i Purple erano sulla strada giusta per creare un album che oltrepassasse i confini del tempo, esprimendo il loro risentimento per l’attuale situazione nel mondo e rivolgendosi a tutte le generazioni.

Whoosh! è disponibile su CD edizione limitata + DVD Mediabook (che include un’ora di speciale “Roger Glover and Bob Ezrin in conversation” e, per la prima volta, l’esibizione intera al Hellfest del 2017), 2LP + DVD, Boxset in edizione limitata e in digitale.

“Abbiamo inserito tutto ciò che ha fatto sorridere la band e Bob Ezrin. Abbiamo sempre amato fare musica e il lusso di avere un pubblico così fedele.” – Steve Morse





Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse e Don Airey continuano a viaggiare nel mondo dell’hard rock – le trame e le sfumature dei loro recenti album sono qualcosa di unico. Se imposti la riproduzione casuale per l’intero catalogo della band, il risultato è una delle migliori realtà musicali nell’ambito dell’hard rock.

inFinite, il ventesimo album in studio della band è diventato uno dei loro lavori di maggiore successo di sempre. Ha infranto i record delle classifiche accumulate dalle leggende dell’hard rock nel corso della loro cinquantennale carriera, diventando l’album dalle posizioni più alte in tutto il mondo, dopo Perfect Strangers del 1984. È entrato nella classifica tedesca al n. 1, dopo la certificazione d’oro per oltre 100.000 copie vendute e, inoltre, ha raggiunto la Top 10 in 10 paesi in tutto il mondo.

NOW What ?! (2013), si è classificato al primo posto in 5 paesi europei, tra i primi 10 in oltre 15 paesi in tutto il mondo e ha ottenuto lo status d’oro in Germania per oltre 100.000 copie vendute.

Negli ultimi anni, i Deep Purple si sono progressivamente spostati verso nuovi spazi, suscitando l’interesse di fan che non erano ancora nati quando la band dominava il mondo della musica. La triade In Rock (1970), Machine Head (1972) e Made In Japan (1973) ha portato i Deep Purple ai vertici dell’industria discografica in tutto il mondo, con brani come “Smoke On The Water”, facendoli diventare una delle band più importanti di sempre.

DEEP PURPLE – TOUR 2020

31.05.2020 Moscow – MEGASPORT ICE PALACE (RU)

03.06.2020 Istanbul – Lifepark (TR)

06.06.2020 Athens – Rockwave Festival (Terravibe Park) (GR)

20.06.2020 Clisson – HellFest (FR)

21.06.2020 Dessel – Graspop Metal Meeting (BE)

24.06.2020 Hamburg – Stadtpark Freilichtbühne (DE)

25.06.2020 Aalborg – Skovdalen (Open Air) (DK)

27.06.2020 Oslo – Tons of Rock Ekeberg (NO)

30.06.2020 Paris (Boulogne Billancourt) – La Seine Musicale (FR)

01.07.2020 Nimes – Festival De Nimes Les Arenes (FR)

03.07.2020 Klam – Clam Rock (AT)

04.07.2020 Eisenstadt – Lovely Days (AT)

06.07.2020 Bologna – Bologna Sonic Park (IT)

08.07.2020 Sion – Sion sous Sion sous les étoiles (CH)

10.07.2020 Bonn – Kunst Rasen Granau (DE)

11.07.2020 Rosenheim – Rosenheim Sommerfestival (DE)

14.07.2020 Halle (Saale) – Freilichtbühne Peißnitz (DE)

15.07.2020 Mainz – Open Air Volkspark Mainz (DE)

17.07.2020 St Julien en Genevois – Guitare en Scene Festival (FR)

18.07.2020 Brombach – Lieder Am See (DE)

20.07.2020 Carcassone – Festival De Carcassone Theatre Jean Deschamps (FR)

22.07.2020 Lörrach – Stimmen Festival (DE)

24.07.2020 Colmar – Festival De La Foire Aux Vins de Colmar Parc Des expositions (FR)

26.09.2020 Stockholm – Hovet Ice Hall (SE)

27.09.2020 Gothenburg – Partille Arena (SE)

29.09.2020 Copenhagen – Royal Arena (DK)

02.10.2020 Manchester – Manchester Arena (GB)

03.10.2020 London – O2 (London) (GB)

05.10.2020 Glasgow – Hydro (GB)

06.10.2020 Leeds – FD Arena (GB)

08.10.2020 Birmingham – Arena (Birmingham) (GB)

10.10.2020 Luxembourg – Rockhal (LU)

13.10.2020 Berlin – Max Schmeling Halle (DE)

14.10.2020 Lodz – Atlas Arena (PL)

16.10.2020 Stuttgart – Schleyer-Halle (DE)

17.10.2020 Oberhausen – KP Arena (DE)

19.10.2020 Milan – Forum (IT)

20.10.2020 Zurich – Hallenstadion (CH)

22.10.2020 Lille – Zenith (FR)

24.10.2020 Dijon – Zenith (FR)

26.10.2020 Clermont Ferrand – Zenith D’Auvergne (FR)

28.10.2020 Amsterdam – Ziggo Dome (NL)

foto di Ben Wolf