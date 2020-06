CRISTIANO GODANO: è uscito il primo album solista “Mi ero perso il cuore”

CRISTIANO GODANO, frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica italiana in 30 anni di carriera, torna il 26 giugno in una veste inedita con il primo album da solista: “Mi ero perso il cuore” (Ala Bianca Group / Warner Music).

È in radio e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “Ti voglio dire”, il primo singolo che anticipa l’album “Mi ero perso il cuore”. Vede la regia di Lorenzo Letizia ed è stato registrato proprio a Roma, seguendo un’idea di Cristiano: senza troupe, in poco tempo, rispettando le regole del distanziamento sociale e mossi dal desiderio di ambire nonostante tutte le difficoltà a realizzare un’opera con una dignità estetica e formale. L’attore nel video è Gabriel Montesi.

Cristiano Godano, artista poliedrico, è cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. Oltre a essere il cantante dei Marlene Kuntz, infatti, è l’autore di tutti i testi (oltre 130) della band.

Nel 2008 ha esordito come scrittore, con i sei racconti de “I vivi” (Rizzoli), dai quali ha tratto un reading che ha portato in tour in tutta Italia, nel 2019 ha pubblicato il racconto biografico in prima persona “Nuotando nell’aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz” (La Nave di Teseo). È docente all’Università Cattolica di Milano e tiene lezioni e workshop in ambito musicale e poetico.

