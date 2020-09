CRANBERRIES: esce il 13 novembre la deluxe edition di “No Need to Argue”

Universal Music e Island Records annunciano la pubblicazione delle nuove versioni rimasterizzate ed ampliate di “No Need to Argue” dei Cranberries, in uscita il prossimo 13 novembre. Originariamente pubblicato nel 1994, “No Need To Argue” è l’album più venduto della band e contiene il singolo “Zombie”, uno tra i maggiori successi della band. Il video di “Zombie” è stato visto oltre un miliardo di volte su YouTube: i Cranberries sono l’unica band irlandese ad aver superato questo traguardo insieme ad un ristretto gruppo di artisti. Dolores O’Riordan – cantante della band – è tragicamente scomparsa nel gennaio 2018.

La nuova versione digitale e in doppio CD di “No Need To Argue” è stata ampliata e rimasterizzata ed include ora 19 brani inediti tra cui le tre B – sides “Away”, “I Don’t Need” e “So Cold In Ireland” oltre a due tracce mai pubblicate: “Yesterday’s Gone”, registrata per MTV a New York nel 1995, ed una versione demo di “Serious”, sino ad ora vista ed ascoltata unicamente in un filmato di bassa qualità su YouTube. L’edizione 2CD DeLuxe presenta inoltre scatti inediti tratte dalle session fotografiche dell’album.

La versione in doppio LP include l’album rimasterizzato, le tre B-sides e le extra tracks “Yesterday’s Gone” e “(They Long To Be) Close to You”, cover del brano dei Carpenters.

Doppio vinile e doppio CD includono un booklet la la storia dell’album scritto da Eoin Devereux, già autore delle note di copertina della ristampa del loro album di debutto “Uncertain”.

2CD / Digital tracklist

2020 remaster + extras

1. Ode To My Family

2. I Can’t Be With You

3. Twenty One

4. Zombie

5. Empty

6. Everything I Said

7. The Icicle Melts

8. Disappointment

9. Ridiculous Thoughts

10. Dreaming My Dreams

11. Yeats’ Grave

12. Daffodil Lament

13. No Need To Argue

B-sides + extras

14. Yesterday’s Gone (MTV unplugged)

15. Away

16. I Don’t Need

17. So Cold In Ireland

18. (They Long To Be) Close To You

19. Zombie (A Camel’s Hump Remix by The Orb)

Demos + live tracks

Magic shop demos

1 Song To My Family

2 So Cold In Ireland

3 Empty

4 Ridiculous Thoughts

5 Everything I Said

6 Yeats’ Grave

Demos

7 Serious

8 Away

9 I don’t need

Live @ Liverpool Royal Court 14.10.1994

10 Dreaming My Dreams

11 Daffodil Lament

12 The Icicle Melts

13 No Need To Argue

14 Empty

Live @ National Stadium, Milton Keynes, 30.07.1995

15 I Can’t Be With You

16 Ridiculous Thoughts

17 Zombie

2LP tracklist

A

1. Ode to My Family

2. I Can’t Be with You

3. Twenty One

4. Zombie

B

1. Empty

2. Everything I Said

3. The Icicle Melts

4. Disappointment

5. Ridiculous Thoughts

C

1. Dreaming My Dreams

2. Yeats’ Grave

3. Daffodil Lament

4. No Need to Argue

D – Bonus tracks

1. Yesterday’s Gone (MTV unplugged)

2. Away

3. I Don’t Need

4. So Cold in Ireland

5. Close to You

