CARMEN CONSOLI: 20 anni di “Stato di Necessità”, esce a febbraio la versione deluxe

“Stato di Necessità” è l’album che nel 2000 valse il Disco di Platino alla cantantessa catanese. È un album pieno di grandi successi da In Bianco e Nero (presentato al Festival di Sanremo del 2000 classificatosi al settimo posto) a Orfeo, passando per Parole Di Burro (grandissimo successo radiofonico) a L’ Ultimo Bacio (vincitore di un Nastro d’argento come miglior canzone originale presente nell’omonimo film di Gabriele Muccino), uno dei brani di maggior successo di quell’anno e in generale tra i più celebri di Carmen.

Lei e i suoi musicisti da una parte e una grande orchestra diretta dal maestro Paolo Buonvino dall’altra, fanno di questo 4° album una vera e propria pietra miliare, un disco unico e irripetibile.

A 20 anni dalla data di uscita, Universal Music pubblica il 21 febbraio una Edizione Deluxe limitata e numerata – ordinabile a questo link > https://amzn.to/2RHbTgz in un packaging davvero speciale con una nuova copertina (un ritratto di Zanzara – Alberto Bettinetti – suo storico art director), un booklet fotografico, 1 LP colorato dell’album originale con audio rimasterizzato, vinile 180g e 1 CD che contiene, oltre alla scaletta originale anche delle Bonus Track: 3 versioni in francese (tra cui una cover di Serge Gaisbourg dal titolo “Je suis venue te dire que je m’en vais” che fu utilizzata qualche anno dopo nella colonna sonora del film Saturno contro di Ferzan Özpetek), Narcisse (Parole di burro) e Gamine impertinente (Bambina impertinente) + 3 brani live (L’ultimo bacio, Parole di burro e In bianco e nero).

– Gatefold 1 LP Original Album + 1 CD with Bonus Track

– Audio Rimasterizzato VINILE 180g COLORATO

– COPERTINA INEDITA + Booklet fotografico