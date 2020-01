CALIBRO 35: è uscito il settimo album “Momentum”

E’ uscito per la milanese Record Kicks, Momentum, settimo album dei Calibro 35, collettivo di musicisti composto da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina e Fabio Rondanini sotto l’attenta guida del produttore e membro aggiunto Tommaso Colliva. L’album rappresenta un nuovo punto di partenza per una delle formazioni contemporanee che più è riuscita a superare declinazioni di genere e forme espressive, mantenendo una personalità totalmente riconoscibile e apprezzata a livello internazionale.

Se dal 2007, anno di nascita del gruppo, il sound espresso dai Calibro 35 si sviluppa indagando in special modo i suoni di un’epoca passata, Momentum rappresenta la necessaria svolta per sondare come si possa fare musica al giorno d’oggi: una riflessione sull’attualità, capace di far tesoro di ciò che c’è stato per andare oltre, col fermo intento di realizzare un’opera destinata a rimanere, senza correre il rischio di trasformarsi in una bella foto sbiadita sul fondo di un baule.

L’uscita del disco è stata anticipata da un listening party tenutosi a Milano da Germi – Luogo di contaminazione, in cui i fan hanno potuto ascoltare l’album in anteprima ed incontrare la band.

CALIBRO 35 On Tour

La band formata da Tommaso Colliva, Massimo Martellotta, Fabio Rondanini, Enrico Gabrielli e Luca Cavina sarà in tour a partire dal 7 febbraio:

07/02 Brescia – Latteria Molloy

08/02 Parma – Campus Industry

14/02 Bologna – Locomotiv

15/02 Padova – Pedro

19/02 Milano – Fabrique

20/02 Torino – Hiroshima Mon Amour

28/02 Roma – Monk

29/02 Firenze – Auditorium Flog

27/03 Cagliari – Fabrik

28/03 Livorno – Cage

09/04 Foligno (PG) – Spazio Astra

10/04 S. M. a Vico (CE) – Smav