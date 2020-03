BUGO: è uscito “The Platinum Collection” in versione triplo CD

BUGO, cantautore fuori dagli schemi, nato artisticamente alla fine degli anni ’90, ha dato vita alla nuova scena dei cantautori moderni.

In questo triplo CD, “THE PLATINUM COLLECTION” – link amazon > https://amzn.to/2xJEQkc – sono presenti tutte le più belle canzoni comprese Amore mio Infinito feat Viola, Love Boat Remix di Roba Baldi e una splendida versione live in studio inedita del brano Che Diritti ho su di te.

Inoltre, in occasione del Record Store Day (spostato a Giugno), Universal Music pubblicherà, a 18 anni dall’esordio, per la prima volta in vinile 180g colorato: “Dal lofai al cisei” considerato il vero debutto discografico di Bugo.

Compra il triplo CD su amazon > https://amzn.to/2xJEQkc

Disco: 1

1. Casalingo

2. Io Mi Rompo I Coglioni

3. Pasta Al Burro

4. Con Il Cuore Nel Culo

5. Fai la Fila

6. Portacenere

7. Piede Sulla Merda

8. La Mia Fiamma

9. Carla E Franca

10. Alleluia 1 Rep

Disco: 2

1. Caramelle

2. Un Altro Conato

3. Devo Fare Un Brek

4. Spargimento Di Sangue

5. Il Sintetizzatore

6. Hasta la Schiena Siempre

7. Mezzora Prima Di Morire

8. Guardo Su

9. Cosa Fai Stasera

10. Quando Vai Via

11. Se Avessi 50 Anni

12. Rimbambito

13. Ggeell

14. Plettrofolle

15. Che Lavoro Fai

16. Gelato Giallo

17. La Caffettiera

18. Millennia

19. Balliamo Un Altro Mese

20. Felicita

21. Primitivo

Disco: 3

1. C’e Crisi

2. Nel Giro Giusto

3. Sesto Senso

4. La Mano Mia

5. Le Buone Maniere

6. La Salita

7. Non Ho Tempo

8. Comunque Voglio Te

9. Mattino

10. E Ora Respiro

11. I Miei Occhi Vedono

12. Il Sangue Mi Fa Vento

13. Amore Mio Infinito

14. Love Boat

15. Che Diritti ho Su Dite

Compra il triplo CD su amazon > https://amzn.to/2xJEQkc