BON JOVI: esce il 2 ottobre il nuovo album “2020”

Dopo essere stati costretti a cancellare il tour mondiale e a posticipare l’attesissimo album, Bon Jovi, band presente nella Rock and Roll Hall of Fame, annunciano che il loro nuovo album “2020” verrà pubblicato il 2 ottobre 2020.

Originariamente in programma per il 15 maggio, “2020” è un album che si caratterizza per la scrittura ricca e profonda, intitolato così per le decisive elezioni americane attese quest’autunno. Insieme all’America e al suo pubblico, Jon si è trovato inaspettatamente a vivere la pandemia del coronavirus, che ha scosso tutto il mondo, seguita poi in breve tempo dagli sconcertanti eventi legati alla morte di George Floyd e alle conseguenti proteste per l’uguaglianza razziale. L’artista ha quindi capito che ci fosse molto di più da raccontare sul 2020. Registrate in uno studio casalingo, sono quindi nate due nuove canzoni: “American Reckoning” e “Do What You Can”, dedicate a questi fatti e che rendono questo progetto davvero completo.

“Sono testimone di vicende che cambieranno la storia”, ha commentato Jon Bon Jovi. “Credo che il più grande regalo che possa fare un artista al suo pubblico sia di mettere a disposizione la propria voce per parlare dei problemi che più ci toccano”.

“Nessuna band ha dimostrato più empatia con la sua gente, dando speranza in un periodo di incertezze e assicurando un attimo di conforto ai fan durante le prime settimane di pandemia” ha commentato sull’impatto che la band ha avuto in quei giorni.

La versione finale di “Do What You Can” scritta da Jon Bon Jovi, è stata eseguita acusticamente per la prima volta nello speciale di beneficenza volute dalla Rockstar Jersey4Jersey, in cui sono stati raccolti 6 milioni di dollari per lo stato che è stato duramente colpito dalla pandemia. Nelle settimane successive, la band al completo è stata in grado di registrare la canzone in uno studio, così da poterla aggiungere all’album in uscita.

Qui di seguito la tracklist di “2020”, con gli autori per ogni brano:

Limitless (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

Do What You Can (Jon Bon Jovi)

American Reckoning (Jon Bon Jovi)

Beautiful Drug (Jon Bon Jovi, Billy Falcon, John Shanks)

Story of Love (Jon Bon Jovi)

Let It Rain (Jon Bon Jovi)

Lower the Flag (Jon Bon Jovi)

Blood in the Water (Jon Bon Jovi)

Brothers in Arms (Jon Bon Jovi)

Unbroken (Jon Bon Jovi)

Nel corso di una splendida carriera che copre oltre tre decadi dalla formazione nel 1983, i Bon Jovi hanno conquistato il loro posto tra i nomi illustri del rock, e sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame. In tutto contano oltre 130 milioni di album venduti in tutto il mondo, un ampio catalogo di hit di successo, centinaia di concerti tenutisi in oltre 50 paesi per più di 35 milioni di fan e circa 1 miliardo di dollari incassati dalla vendita dei biglietti soltanto nell’ultimo decennio.