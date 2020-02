BON JOVI: esce il 15 maggio il nuovo album “Bon Jovi 2020”

È disponibile “Limitless”, il nuovo singolo dei Bon Jovi, band presente nella Rock & Roll Hall of Fame, nuovo estratto dall’album “Bon Jovi 2020” in arrivo il 15 maggio. Il quindicesimo progetto discografico del gruppo è già disponibile per il preorder.

Il titolo Bon Jovi 2020 è un riferimento sarcastico ai nomi delle campagne elettorali, così come la cover, con il riflesso della bandiera americana sugli occhiali da sole indossati da un Jon Bon Jovi pensieroso. L’album sarà caratterizzato da una scrittura particolarmente profonda e varia, il cantautore infatti affronterà argomenti come il controllo delle armi, la questione dei veterani, la politica, il valore della famiglia, e molto altro. Jon ha infatti commentato: “È un disco che parla di vita, amore e perdita”. Il singolo “Limitless” è un inno upbeat che spinge all’ottimismo in un mondo che rimane instabile.

Nel corso di una splendida carriera che copre oltre tre decadi dalla formazione nel 1983, i Bon Jovi hanno conquistato il loro posto tra i nomi illustri del rock, e sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame. In tutto contano oltre 130 milioni di album venduti in tutto il mondo, un ampio catalogo di hit di successo, centinaia di concerti tenutisi in oltre 50 paesi per più di 35 milioni di fan e circa 1 miliardo di dollari incassati dalla vendita dei biglietti soltanto nell’ultimo decennio. I Bon Jovi son il perfetto esempio di un Gruppo rock and roll.

BON JOVI 2020 – Tracklist

1. Beautiful Drug

2. Unbroken

3. Limitless

4. Luv Can

5. Brothers In Arms

6. Story Of Love

7. Lower The Flag

8. Let It Rain

9. Shine

10. Blood In The Water