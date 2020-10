BOB MARLEY: esce il 13 novembre ‘Uprising Live’ (con 3 vinili neri o colorati)

Eagle Records e Bob Marley Estate celebrano il 75° Anniversario dalla nascita di Bob Marley con la pubblicazione di ‘Uprising Live’, disponibile per la prima volta su vinile. Il 13 Novembre saranno pubblicate le versioni in 3LP neri e 3LP colorati (quest’ultima edizione sarà stampata in Tiratura Limitata).

L’Uprising Tour si svolse in Europa nel 1980, da Maggio a Luglio; seguirono altre cinque date negli Stati Uniti, nel Settembre dello stesso anno. Sarebbe stato l’ultimo tour di Bob Marley, prima della sua tragica morte per cancro avvenuta nel maggio 1981 quand’egli aveva solo 36 anni. Pochi giorni dopo l’uscita dell’album “Uprising”, il 13 Giugno Marley suonò questo concerto – ormai leggendario – alla Westfalenhalle di Dortmund. I fan godettero di una forma superba del loro idolo, che interpretò singoli di successo e molti altri classici, fra cui ‘Could You Be Loved’, ‘Redemption Song’ e ‘No Woman No Cry’.

I messaggi musicali di incoraggiamento, speranza e conforto rimangono rilevanti oggi come il giorno in cui furono scritti. Questa speciale edizione su 3 LP viene pubblicata per celebrare quello che sarebbe stato il 75 ° compleanno di Bob Marley.

TRACKLIST

Lato A

1) Precious World

2) Slave Queen

3) Steppin’ Out Of Babylon

4) That’s The Way Jah Planned It

Lato B

1) Marley Chant

2) Natural Mystic

3) Positive Vibration

4) Revolution

5) I Shot The Sheriff

Lato C

1) War / No More Trouble

2) Zimbabwe

3) Jamming

4) No Woman, No Cry

Lato D

1) Zion Train

2) Exodus

3) Redemption Song

4) Could You Be Loved

Lato E

1) Work

2) Natty Dread

3) Is This Love

4) Get Up, Stand Up

Lato F

1) Coming In From The Cold

2) Lively Up Yourself