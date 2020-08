BLACK SABBATH: il 9 ottobre esce una Super Deluxe Edition per i 50 anni di “Paranoid”

Definiti da molti come gli innovatori dell’heavy metal i BLACK SABBATH celebreranno quest’anno il 50esimo anniversario del loro leggendario album “Paranoid”.

L’album sarà disponibile dal 9 ottobre 2020 su BMG nei seguenti formati:

Super Deluxe 5LP

Super Deluxe 4CD

2LP

2CD Mediabook

Digitale

“Paranoid” è già disponibile per il preorder: https://blacksabbathband.lnk.to/BSParanoid50PR

Questa nuova edizione celebrativa conterrà oltre all’intero album originale una rara versione Quad Mix risalente al 1974 (riversata in formato stereo) e due concerti che i Black Sabbath tennero nel 1970, a Montreux il 31 agosto poco prima della release dell’album e a Bruxelles, quest’ultimo registrato in occasione di una performance per la televisione belga. Molte sono le versioni bootleg circolate negli scorsi anni, questa è un’occasione unica per riascoltarli in qualità adeguata e per la prima volta in formato vinile. La versione Super Deluxe 5LP invece conterrà note di copertina estese, interviste con tutti e quattro i membri, foto inedite e memorabilia, un poster e una replica del tourbook venduto nell’originale tour di “Paranoid”.

Dopo il successo dell’album di debutto a inizio 1970 Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward ritornarono nell’autunno dello stesso anno con un secondo clamoroso album, “Paranoid”. L’album divenne il primo album dei Black Sabbath a raggiungere la vetta delle classifiche del Regno Unito e quota 4 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti. Oggi brani come “War Pigs”, “Planet Caravan”, “Iron Man” e ovviamente la stessa “Paranoid” continuano ad ispirare le nuove generazioni di musicisti attorno al globo.

Di seguito la tracklist della versione boxset:

LP 1: Original Album

Side A

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”

Side B

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP 2: Quadradisc Mix in Stereo (WS4 1887) 1974

Side C

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”

Side D

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP 3: Live in Montreux 1970 (Part One)

Side E

“Intro”

“Paranoid”

“N.I.B.”

“Behind The Wall Of Sleep”

Side F

“Iron Man”

“War Pigs”

LP 4: Live in Montreux 1970 (Part Two)/Live in Brussels 1970 (Part One)

Side G

“Fairies Wear Boots”

“Hand Of Doom”

Side H

“Paranoid”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Iron Man”

LP 5: Live in Brussels 1970 (Part Two)

Side J

“Black Sabbath”

“N.I.B.”

Side K

“Behind The Wall Of Sleep”

“War Pigs”

“Fairies Wear Boots”