BILLIE JOE ARMSTRONG: il frontman dei Green Day pubblica l’album di cover “No Fun Mondays”

Billie Joe Armstrong, frontman dei Green Day, pubblica l’album di cover dal titolo “No Fun Mondays”. Nata come una serie YouTube, No Fun Mondays diventa ora una collezione di 14 brani disponibile su CD, vinile e in digitale su etichetta Reprise/Warner Records.

Compra il disco in formato CD Audio > https://amzn.to/3mo283s

Compra il disco in formato Vinile > https://amzn.to/36iZ3w2

“No Fun Mondays” vede Armstrong imprimere la personale firma melodic-punk sui brani che hanno fatto da colonna sonora alla sua vita, come alcuni classici di John Lennon, Billy Bragg e Johnny Thunders.

La serie No Fun Mondays è stata lanciata a marzo sul canale YouTube dei Green Day. Come molti altri musicisti, Armstrong aveva in programma di trascorrere gran parte di quest’anno on the road, in supporto all’album dei Green Day “Father of All…”. Costretto a mettere in pausa i suoi piani a causa della pandemia COVID-19, Armstrong si è tenuto impegnato con altri progetti. “Mentre eravamo in quarantena ho riflettuto su tutte le cose che contano davvero nella vita: la famiglia, gli amici e, ovviamente, la musica”, spiega Armstrong. “Ho pensato che dovendo passare questo tempo in isolamento avremmo almeno potuto essere soli insieme”.

Pubblicata online la prima cover, “I Think We’re Alone Now” di Tommy James and the Shondells, Armstrong ha poi continuato a presentare ai fan un brano a settimana, registrando audio e video in totale autonomia nella propria casa. Tra brani che omaggiano le origini del punk-rock (The Avengers “Corpus Christi”, Stiv Bators “Not That Way Anymore”) ed eroi della classe operaia (John Lennon “Gimme Some Truth”, Billy Bragg “A New England”), trovano posto anche classici della cultura sugar pop (The Bangles “Manic Monday”) e un toccante tributo al compositore Adam Schlesinger, scomparso ad aprile a causa del COVID-19.

Sebbene il progetto tragga ispirazione da un tempo ormai passato, questi brani sono qui per restare. “No Fun Mondays” non ha nulla da invidiare a un qualsiasi album dei Green Day, un capolavoro punk power-pop realizzato da un vero esperto in materia.

1. I Think We’re Alone Now

2. War Stories

3. Manic Monday

4. Corpus Christi

5. That Thing You Do!

6. Amico

7. You Can’t Put Your Arms Round A Memory

8. Kids in America

9. Not That Way Anymore

10. That’s Rock ‘N’ Roll

11. Gimme Some Truth

12. Whole Wide World

13. Police On My Back

14. A New England