ARCTIC MONKEYS: esce il 4 dicembre l’album benefico “Live At The Royal Albert Hall”

Arctic Monkeys e War Child UK sono orgogliosi di annunciare Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall in uscita il 04 dicembre. Tutti i ricavati dalla vendita dell’album saranno devoluti a War Child UK per aiutare a coprire il deficit di £2 milioni causato dall’impatto devastante del Covid-19 sulla loro raccolta fondi. Questi fondi sono indispensabili per supportare coloro che sono stati maggiormente colpiti dal virus.

“Il 07 giugno 2018 ci siamo esibiti per uno spettacolo speciale alla Royal Albert Hall di Londra. Tutti i proventi di quella incredibile serata sono stati donati al War Child UK per supportare il lavoro fondamentale che fanno per proteggere, educare e riabilitare bambini che hanno vissuto traumi legati agli orrori della guerra. La situazione, già pessima nel 2018, è ora critica e quei bambini e le loro famiglie hanno bisogno del nostro aiuto ora più che mai. Per aiutare War Child UK a ridurre il deficit e a continuare il loro incredibile lavoro, siamo felici di pubblicare un live album, registrato quella sera alla Royal Albert Hall. Tutti i proventi andranno in beneficenza. Ringraziamo in anticipo i nostri fan per il supporto dimostrato nei confronti di War Child UK.” – Arctic Monkeys

Registrato all’inizio del tour per ‘Tranquility Base Hotel + Casino’, Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall contiene 20 dei migliori momenti di sempre per la band.

War Child UK è un’organizzazione benefica che aiuta i bambini colpiti da conflitti. Mirano a raggiungere i bambini il prima possibile quando scoppia il conflitto, rimanendo per sostenerli durante il loro recupero, tenendoli al sicuro, aiutandoli a imparare ad affrontare queste esperienze e dotandoli di competenze per il futuro. Offrono anche consulenza e supporto psicosociale tramite linee di assistenza specializzate e organizzano campagne per modificare le politiche e le pratiche a sostegno di questi bambini, lavorando con loro e con i giovani per rivendicare i loro diritti.

‘Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall’ sarà disponibile su doppio vinile trasparente, doppio vinile nero standard e in digitale. Il formato D2C doppio vinile trasparente contiene un poster esclusivo del concerto.

Photo credit: Andy Paradise

TRACKLISTING

1. Four Out Of Five

2. Brianstorm

3. Crying Lightning

4. Do I Wanna Know?

5. Why’d You Only Call Me When You’re High?

6. 505

7. One Point Perspective

8. Do Me A Favour

9. Cornerstone

10. Knee Socks

11. Arabella

12. Tranquility Base Hotel & Casino

13. She Looks Like Fun

14. From The Ritz To The Rubble

15. Pretty Visitors

16. Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

17. I Bet You Look Good On The Dancefloor

18. Star Treatment

19. The View From The Afternoon

20. R U Mine?