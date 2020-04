AngelHeaded Hipster: esce a settembre il tributo a Marc Bolan e ai T.REX

BMG annuncia oggi l’uscita di uno straordinario album tributo a uno dei più grandi artisti britannici di tutti i tempi, Marc Bolan. Marc è stato da sempre citato come una delle maggiori influenze da alcuni dei più grandi nomi della musica da David Bowie a Johnny Marr.

L’epoca d’oro di Bolan risale tra la fine degli anni Sessanta ed i Settanta, quando era l’artista più venduto dopo i Beatles, oltre ad essere star del cinema e la scintilla dietro la scena Glam Rock. Morì nel 1977 a soli 29 anni, dopo un incidente d’auto a Barnes, Londra, ma la sua reputazione negli anni è solo cresciuta.

Per “AngelHeaded Hipster”, grandi star tra cui Elton John, U2, Joan Jett, Nick Cave, Peaches e Marc Almond hanno reinterpretato e rivisitato alcuni dei suoi più grandi brani tra cui Jeepster, Bang A Gong (Get It On) e Ride A White Swan.

Marc Bolan è stato molte cose – un trovatore del folk pop, il metal guru del Glam Rock, una pop star che splendeva come poche altre, un brillante chitarrista, il 20th Century Boy, una icona di stile e un poeta. Per qualcuno, la sua immagine abbagliante ha messo in ombra la sua eredità musicale, ma con “AngelHeaded Hipster”, oggi viene giustamente celebrato nel tempo come scrittore e compositore.

L’album è stato realizzato sotto la direzione di Hal Willner, un veterano con la fama di saper creare l’alchimia con i diversi artisti con cui ha collaborato, che purtroppo ci ha lasciato il 7 aprile colpito da COVID-19, una scomparsa che ha generato dietro di sé una serie infinita di affettuosi omaggi da parte di tutti coloro che hanno lavorato con lui e lo hanno conosciuto.

Cosmic Dancer di Nick Cave, Cave che esplora il cuore di una canzone che racconta la nascita creativa di Bolan, mentre si interroga sul suo essere mortale, un artista che parla a un altro attraverso le generazioni.

Marc Bolan è morto troppo giovane, ma la sua musica continua a vivere, il suo posto nella Rock n Roll Hall Of Fame è certo e ‘AngelHeaded Hipster’ dimostra che la sua straordinaria eredità vive attraverso i musicisti che lo hanno seguito.

AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T.Rex

Children Of The Revolution – Kesha

Cosmic Dancer – Nick Cave

Jeepster – Joan Jett

Scenescof – Devendra Banhart

Life’s A Gas – Lucinda Williams

Solid Gold, Easy Action – Peaches

Dawn Storm – Børns

Hippy Gumbo – Beth Orton

I Love To Boogie – King Khan

Beltane Walk – Gaby Moreno

Bang A Gong (Get It On) – U2 feat. Elton John

Diamond Meadows – John Cameron Mitchell

Ballrooms Of Mars – Emily Haines

Main Man – Father John Misty

Rock On – Perry Farrell

The Street and Babe Shadow – Elysian Fields

The Leopards – Gavin Friday

Metal Guru – Nena

Teenage Dream – Marc Almond

Organ Blues – Helga Davis

Planet Queen – Todd Rundgren

Great Horse – Jessie Harris

Mambo Sun – Sean Lennon and Charlotte Kemp Muhl

Pilgrim’s Tale – Victoria Williams with Julian Lennon

Bang A Gong (Get It On) Reprise – David Johansen

She Was Born To Be My Unicorn / Ride A White Swan – Maria McKee