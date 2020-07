AMY WINEHOUSE: esce il 4 settembre in versione doppio vinile il debut album “Frank”

“Frank”, l’acclamato debut album di Amy Winehouse che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, pubblicato originariamente il 20 ottobre 2003, uscirà in versione doppio vinile Half Speed ​​Mastering il 4 settembre 2020.

L’album che ha presentato al mondo l’allora ventenne londinese contiene il singolo vincitore dell’Ivor Novello Award “Stronger Than Me” ed altri singoli come “Take The Box”, “In My Bed and F ** k Me Pumps”.

L’Half Speed ​​Mastering dell’Abbey Road Studios riesce a ricreare un suono di altissima qualità. Universal Music sta pubblicando una serie di ristampe in vinile utilizzando questa tecnica di rimasterizzazione e “Frank” si aggiunge alle pubblicazioni già disponibili.

Il vinile e il ricercato packaging ricreano un’esperienza unica, offrendo una qualità del suono superiore a qualsiasi altra opzione attualmente disponibile. Il prodotto include un certificato di autenticità di Abbey Road e la caratteristica fascetta obi strip che contraddistingue ogni pubblicazione Universal Half Speed Mastering.

Track Listing:

Side A

Stronger Than Me

You Sent Me Flying (Cherry)

Know You Now

Side B

Fuck Me Pumps

I Heard Love Is Blind

Moody’s Mood For Love (Teo Licks)

(There Is) No Greater Love

In My Bed

Side C

Take The Box

October Song

What Is It About Men?

Help Yourself

Side D

Amy Amy Amy (Outro)