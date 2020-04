25 anni di SHANDON: è uscito il best of “25 years on the road”

Finalmente fuori in Vinile e in digitale “25 years on the road”, il tanto atteso BEST OF degli Shandon che ripercorre i 25 anni di carriera della band celebrati in versioni completamente ri-registrate.

Nella tracklist vediamo alternarsi tantissimi esponenti della scena Punk e Rock ‘n’ Roll Italiana ed internazionale come Dema (Talco), Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti), Slackers, Frankie (Rumjacks), Andy (The rock ‘n’ Roll Kamikaze), Nando (Senzabenza), Sam Cooper (The Cloverhearts), Ale (L’Invasione degli Omini Verdi), Alteria, Cippa (Punkreas), Heideroosjes, Ketty Passa, Micky Shöck, Vinx Vanilla Sky, Hub city Stompers, Inspector, Metius S.T.P., Andrea Rock, Shinobi Ninja, da subito entusiasti di poter dare il proprio personale contributo regalando a queste canzoni una nuova linfa vitale.

“25 years on the road” non e’ solo una raccolta, ma e’ una festa tra amici, e’ la celebrazione di una scena che non muore.

Un nuovo ricordo indelebile per chi c’e’ stato e chi ci sara’.