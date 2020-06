DEPECHE MODE: guarda in streaming il concerto “LiVE SPiRiTS” di Berlino

Giovedì 25 giugno, alle 21.00 ore italiane, i Depeche Mode proporranno un intero live d’archivio in esclusiva sui loro canali ufficiali. Si tratta dello streaming audiovideo del meglio dei live che la band ha tenuto nelle date finali programmate nel 2018 al Waldbühne di Berlino a completamento del Global Spirit Tour.

Le speciali versioni da 4 dischi (2 DVD o Blu Ray + 2 CD audio) consentono di vivere una straordinaria e profonda esperienza di visione e di ascolto di Depeche Mode: SPiRiTs In The Forest.

I 2 DVD (o Blu-Ray) contengono il documentario “SPiRiTS in the Forest” e il video del concerto completo di “LiVE SPiRiTS” con immagini registrate durante i due show finali del Global Spirit Tour alla Waldbühne di Berlino, un filmato inedito, mai pubblicato o trasmesso nella sua interezza. I 2 CD audio contengono, invece, la colonna sonora di LiVE SpiRiTS, ovvero le registrazioni dal vivo della loro performance.

Le canzoni del documentario, tra cui si trovano alcune delle hit più famose dei Depeche Mode, e le storie di Spirits si incrociano senza soluzione di continuità mettendo in luce lo straordinario e infinito potere di questa iconica band e il potere che la musica ha di superare qualsiasi confine e limite per unire infine le persone.

Questa la tracklist dei 2 CD audio di LiVE SPiRiTS:

CD 1

1. Intro

2. Going Backwards

3. It’s No Good

4. A Pain That I’m Used To

5. Useless

6. Precious

7. World in My Eyes

8. Cover Me

9. The Things You Said

10. Insight

11. Poison Heart

CD 2

1. Where’s the Revolution

2. Everything Counts

3. Stripped

4. Enjoy the Silence

5. Never Let Me Down Again

6. I Want You Now

7. Heroes

8. Walking In My Shoes

9. Personal Jesus

10. Just Can’t Get Enough