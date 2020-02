DEPECHE MODE: esce il 27 marzo in CD, DVD e Blu-Ray il film-concerto “SPiRiTS in the Forest”

Sulla scia del successo riscontrato dalla critica, dei grandi risultati ottenuti al box office e dell’entusiasmo dei fan, i Depeche Mode in collaborazione con Sony Music Entertainment pubblicheranno venerdì 27 marzo per la prima volta in DVD e Blu-Ray il rivoluzionario film-concerto Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest.

Saranno 3 le versioni disponibili, già in pre-order:

– 2 DVD + 2 CD

– 2 Blu Ray + 2 CD

– 2 CD

– oppure guarda il documentario in streaming su Prime Video

Le speciali versioni da 4 dischi (2 DVD o Blu Ray + 2 CD audio) consentono di vivere una straordinaria e profonda esperienza di visione e di ascolto di Depeche Mode: SPiRiTs In The Forest. I 2 DVD (o Blu-Ray) contengono il documentario “SPiRiTS in the Forest” e il video del concerto completo di “LiVE SPiRiTS” con immagini registrate durante i due show finali del Global Spirit Tour alla Waldbühne di Berlino, un filmato inedito, mai pubblicato o trasmesso nella sua interezza. I 2 CD audio contengono, invece, la colonna sonora di LiVE SpiRiTS, ovvero le registrazioni dal vivo della loro performance.

Secondo Forbes, il documentario Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest ha portato gli standard dei film-concerto a un nuovo livello (“the new gold standard for concert films”). Anton Corbijn, regista del film e collaboratore di lunga data della band, ha scelto di focalizzare la narrazione sulle esperienze di 6 “super fan” dei Depeche Mode, provenienti da tutto il mondo.

Il documentario ruota attorno a queste 6 vite – tutte molto diverse tra di loro, ma tutte con lo stesso comune denominatore: l’amore per i Depeche Mode e l’influenza che la loro musica ha avuto nella loro esistenza. La storia principale è intervallata da scene tratte dalle date berlinesi della band all’iconica Waldbühne durante il Global Spirit Tour 2018. Un tour lungo 2 anni che ha registrato numeri da record, suonando davanti a oltre 3 milioni di fans nel corso di 115 performance in tutto il mondo.

Le canzoni del documentario, tra cui si trovano alcune delle hit più famose dei Depeche Mode, e le storie di Spirits si incrociano senza soluzione di continuità mettendo in luce lo straordinario e infinito potere di questa iconica band e il potere che la musica ha di superare qualsiasi confine e limite per unire infine le persone.

Diventato uno degli eventi cinematografici più significativi, Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest è stato proiettato inizialmente in 3.000 sale in circa 80 paesi lo scorso novembre. Il film ha incassato 4.5 milioni di dollari ed è stato visto da oltre 220.000 persone. Da poco è in streaming su Prime Video in oltre 130 paesi in tutto il mondo ed è anche disponibile su iTunes.

Questa la tracklist dei 2 CD audio di LiVE SPiRiTS:

CD 1

1. Intro

2. Going Backwards

3. It’s No Good

4. A Pain That I’m Used To

5. Useless

6. Precious

7. World in My Eyes

8. Cover Me

9. The Things You Said

10. Insight

11. Poison Heart

CD 2

1. Where’s the Revolution

2. Everything Counts

3. Stripped

4. Enjoy the Silence

5. Never Let Me Down Again

6. I Want You Now

7. Heroes

8. Walking In My Shoes

9. Personal Jesus

10. Just Can’t Get Enough

Foto di Emanuela Vigna