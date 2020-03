DEF LEPPARD: esce il 27 aprile il doppio concerto “London To Vegas”

Il 27 Aprile Eagle Rock Entertainment presenta le leggendarie icone britanniche del Rock ‘N’ Roll e della Rock and Roll Hall Of Fame®. DEF LEPPARD: LONDON TO VEGAS sono edizioni limitate in 2Blu-ray + 4CD, 2DVD + 4CD, DVD + 2CD e Blu-ray + 2CD, oltre ai formati digitali, e contengono due concerti spettacolari: preordina il disco su Amazon.

Registrato nel dicembre 2018 Hysteria At The O2 cattura la celebrazione dal vivo della intera tracklist di Hysteria, che insieme a Pyromania è l’album maggiormente premiato della discografia dei Def Leppard (multi-Platino). La folla in delirio e il sold-out della serata hanno reso ancora più forte il significato del tanto atteso debutto dei Def Leppard all’iconica O2 Arena di Londra.

Sei mesi dopo, subito dopo in loro ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, i Def Leppard si sono spostati a Las Vegas, allo Zappos Theatre del Planet Hollywood. Hits Vegas, Live At Planet Hollywood è un’immersione dentro 28 canzoni del loro immenso repertorio: non solo nei loro più grandi successi, ma anche in rarità come “Too Late For Love”, “Billy’s Got A Gun”, “Slang” e “Promises”.

Evidenziando la versatilità dei Def Leppard, Hits Vegas presenta uno spettacolo con due palchi e videowall, ma anche intime interpretazioni acustiche di brani raramente eseguiti dal vivo come “Let Me Be The One”, “We Belong”, “Have You Ever Needed Someone So Bad” e “Two Steps Behind”.

Hits Vegas regala inoltre dei contenuti bonus ‘backstage’ esclusivi, mentre Hysteria At The O2 è arricchito dal mini-documentario “Hysteria: Then And Now”. In definitiva, Def Leppard: London To Vegas racchiude tutto il prestigio di una delle band più iconiche della storia del rock.

Confezionato con un libro di 40 pagine, Def Leppard: London To Vegas – preordina il disco su Amazon – comprende l’audio di entrambi i concerti. Hysteria live, con la performance dell’intero album Hysteria alla O2 Arena, sarà disponibile anche separatamente, in doppio LP ‘crystal clear’