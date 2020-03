CORONA VIRUS: sospesi i concerti fino al 3 Aprile (in aggiornamento)

⚠️ Purtroppo, in seguito alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio di ieri 4 marzo, sono sospesi tutti i concerti programmati in tutta Italia fino al 3 aprile 2020 compreso.

I vari locali, gli artisti e i promoter sono al lavoro circa l’eventuale rinvio o annullamento di ogni singolo evento e/o tour, e di conseguenza circa i rimborsi degli eventi che non verranno recuperati.

Ecco gli aggiornamenti riguardanti concerti e tour:

LOUIS TOMLINSON

Si comunica che il concerto di LouisTomlinson in programma l’11 marzo 2020 al Fabrique Milano è stato annullato in seguito al nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020. Ulteriori info verranno comunicate nei prossimi giorni.

TEATRO DUSE – Bologna

In ottemperanza al decreto firmato il 4 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale, sono sospesi tutti gli spettacoli, i concerti e gli eventi aperti al pubblico in programma al Teatro Duse di Bologna fino al 3 aprile 2020.

La Direzione Artistica e lo staff del Teatro Duse sono a lavoro per definire, con la massima tempestività, le conseguenti modifiche al calendario. Non appena possibile, il Teatro Duse comunicherà modalità e date di recupero degli spettacoli sospesi.

VERTIGO

Siamo molto dispiaciuti per tutto ciò che sta accadendo nel nostro paese, ma Vertigo può soltanto attenersi a quanto previsto dalla legge.

Ci stiamo confrontando quotidianamente con i management di tutti gli artisti coinvolti per il recupero delle date, perché i concerti non si devono fermare!

LA MUNICIPÀL

SOSPESO IL Fuorimoda Tour 2020. A seguito del nuovo decreto sul Coronavirus La Municipàl è costretta a sospendere tutto il tour. Maggiori notizie verranno fornite non appena possibile.

LIVENATION / INDIPENDENTE

A seguito delle nuove disposizioni, stiamo lavorando per darvi indicazioni precise sui concerti previsti. Contiamo di informarvi a breve su cancellazioni o eventuali posticipi dei concerti e di darvi di conseguenza tutti i dettagli sulla gestione dei relativi biglietti.

Foto di Matteo Scalet