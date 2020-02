LORDI: vinci i biglietti omaggio per il concerto al Druso di Ranica (BG)

La teatralità della horror band finlandese sul palco del Druso di Bergamo, un live imperdibile per tutti gli amanti dell’Heavy Metal!

Mostruosi, pacchiani, mascherati, horror e metal. Sono i finlandesi Lordi, una band in carriera da un ventennio che se avete visto una volta (dal vivo oppure in fotografia) non li scordate più.

Per partecipare al concorso e vincere uno dei 2 biglietti omaggio in palio compila il forum qui sotto. I vincitori saranno contattati tramite email.

Nome e Cognome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Il tuo telefono



LORDI

Giovedì 20 Febbraio 2020 – Ranica (Bergamo)

DRUSO CLUB – Via Antonio Locatelli 17

☞ Apertura Porte: ore 20.30

☞ Inizio concerti ore 22.00

☞ Servizio guardaroba

☞ Ampio parcheggio gratuito

☞ Servizio food

☞ Non è richiesta alcuna tessera

☞ Ingresso 25€ in prevendita

☞ Ingresso 28€ in cassa

☞ Biglietti disponibili qui > http://bit.ly/2Mo0deI

I Lordi sono un gruppo hard rock finlandese, in attività dal 1992, inizialmente più che altro una one man band, poi evolutasi in un vero gruppo, caratterizzato dal look adottato, con ogni membro che è mascherato da mostro.

Hanno partecipato all’Eurovision Song Contest 2006 come rappresentanti della Finlandia, riuscendo addirittura a vincere con la canzone “Hard Rock Hallelujah”, ottenendo così una forte esposizione mediatica.

Killection è il decimo album in studio del gruppo musicale finlandese Lordi, pubblicato il 31 gennaio 2020.

LORDI

20 febbraio Ranica, Druso

20 febbraio Bergamo, Druso

21 febbraio San Donà Di Piave (Ve), Revolver Club

25 febbraio Ciampino (Rm), Orion

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/lordi2020