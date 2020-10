40 anni di STAR WARS: L’impero colpisce ancora: esce a novembre la colonna sonora rimasterizzata

Per celebrare il 40° anniversario di Star Wars: L’impero colpisce ancora, la colonna sonora originale del film sarà ripubblicata il 20 novembre su doppio LP in vinile 180 g. Rimasterizzata per l’occasione, la composizione originale di John Williams è stata eseguita dalla London Symphony Orchestra.

Dall’uscita del primo film di Star Wars oltre 43 anni fa, la saga di Star Wars ha avuto un incredibile impatto sia sul cinema che sulla cultura, ispirando il pubblico di tutto il mondo con la sua mitica narrazione, personaggi accattivanti, effetti speciali rivoluzionari e iconiche colonne sonore composte da Williams.

Film e Colonna Sonora di Star Wars: L’Impero colpisce ancora, sono stati lodati dall’intera industria cinematografica: il film ha vinto due Academy Awards® e due Golden Globe®. La colonna sonora ha ricevuto l’Anthony Asquith Award ai BAFTA Awards del 1981.

Durante la sua lunga carriera John Williams è diventato uno dei compositori americani più affermati e di successo per il cinema. Ha scritto la musica ed è stato direttore musicale per oltre cento film, inclusi i nove episodi di Star Wars. Williams ha vinto 5 Academy Awards, 4 Golden Globe Awards, 7 British Academy Film Awards, 5 Emmy® Awards e 25 Grammy® Awards. Con 52 nomination all’Oscar, è l’artista vivente con più nomination dell’Academy e la seconda persona con più nomination nella storia, dopo Walt Disney.

LP 1

LATO A

Star Wars (Main Theme)

Yoda’s Theme

The Training of a Jedi Knight

The Heroics of Luke and Han

LATO B

The Imperial March (Darth Vader’s Theme)

Departure of Boba Fett

Han Solo and the Princess

Hyperspace

The Battle in the Snow

LP 2

LATO C

The Asteroid Field

The City in the Clouds

Rebels at Bay

Yoda and the Force

LATO D

The Duel

The Magic Tree

Lando’s Palace

Finale