CHRIS CORNELL: ascolta “PATIENCE”, cover inedita dei GUNS N’ ROSES

Oggi, giorno in cui Chris Cornell avrebbe compiuto 56 anni, Vicky Cornell per conto di The Chris Cornell Estate rende disponibile la sua cover inedita di “Patience” dei Guns N ‘Roses. La copertina del brano presenta un’immagine personale scattata dall’amico e fotografo Steven Lyon.

Chris ha registrato questa canzone nel marzo 2016 agli Henson Studios di Los Angeles. Mentre era lì a lavorare al suo album, stava insegnando alla figlia Toni a suonare “Patience”, grande fan dei Guns N ‘Roses. Durante il suo periodo in studio, lo ha registrato da solo come tributo alla band e all’annuncio che sarebbero tornati insieme.

“Uno dei fonici di Chris mi ha recentemente ricordato le registrazioni delle sessioni del 2016 – dice Vicky – e “Patience” è stata una di queste. Ascoltarla di nuovo dopo così tanti anni è stato incredibile, ha portato alla luce una esplosione di ricordi agrodolci.

“Il suo compleanno mi è sembrato il momento perfetto per condividere tutto ciò e celebrare Chris, la sua voce, musica, storia e arte. È vero che un uomo non è morto fino a quando il suo nome è ancora pronunciato … e, attraverso la sua arte, l’anima di un artista è resa ancora più brillante che mai su tutti quelli che lo guardano e la sua memoria. Far ascoltare la musica che era speciale per Chris mantiene una parte di lui qui con noi – il suo cuore e la sua anima, il suo amore e la sua eredità.

Un ringraziamento speciale ad Axl, Slash e Duff per aver continuato a onorare Chris nei loro spettacoli dal vivo. E a tutti i fan di Chris voglio dire grazie per averlo tenuto nel vostro cuore e aver sempre condiviso l’amore per Chris con noi. Voglio ringraziare anche i nostri figli; perché siete l’espressione di ciò che era vostro padre, con la sua forza e la sua gentilezza.

Il ricordo del tuo sorriso fa ancora battere il mio cuore, così come la prima volta che ci siamo incontrati. Ti amiamo, Chris, buon compleanno. ” – Condiviso da Vicky Cornell

Foto di Davide Merli