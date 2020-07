BLINDUR – IL VIDEOCLIP DI “3000X MARCO MESSINA REMIX”

Fin dai primi concerti del tour di presentazione dell’album “A”, “3000X” ha svelato una forte e interessante carica estatica. Lunghe divagazioni strumentali su ritmiche incalzanti hanno portato alla luce l’aspetto più rituale e selvaggio della canzone: in pratica un potenziale brano d’autore si era trasformato in una trance rock alternativo e afro beat.

A questo punto la sfida era quella di provare a portare “3000X” ancora più in là, all’estremo della forma per vedere cosa ne sarebbe venuto fuori. Così è nato “3000remiX“.

La sperimentazione di Marco Messina , lo stile di Speaker Cenzou, l’anima reggae della Sanacore All Stars, il suono ‘neapolitan disco’ di Whodamanny, la rilettura ‘stranger things’ palermitana di Indigo, fino alla psichedelia de il MAGO e di ADM, hanno in definitiva messo in scena un rito elettrico, una danza neo primitiva, il canto migratorio di una tribù in viaggio in uno scenario post apocalittico.

Così la storia reale diventa onirica, il racconto diventa ritmo e la distruzione diventa rinascita. L’EP “3000remiX” contiene 7 versioni inedite, rimasterizzate e remixate del brano “3000X”, estratto dall’album “A”, secondo lavoro discografico firmato Blindur. Il disco “A”, pubblicato nel 2019, è stato accolto con entusiasmo dalla critica, che lo ha recensito sulle principali testate, e portato a lungo in tour, consolidando l’apprezzamento del pubblico per il coinvolgente assetto live della formazione, che vanta oltre 350 concerti in Italia e all’estero con aperture che vanno da Damien Rice a Jonathan Wilson, passando per Niccolò Fabi, Cristina Donà, Tre allegri ragazzi morti e numerosi altri.