RETROLOVE: ascolta in anteprima streaming il nuovo album “Soundtrack”

Da venerdì 6 marzo sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Soundtrack” (autoprodotto), il nuovo disco della rock band milanese Retrolove. Il lavoro, composto da 9 brani, è un concentrato di pura energia contaminata dalle sporche tinte punk e da quelle più viscerali tipiche dell’horror rock. Lo stesso giorno sarà disponibile il doppio singolo “Galactic Tide”, contenente i brani “In Waves” e “Outer Space”, quest’ultimo accompagnato da un video clip ufficiale.

“Soundtrack” racconta storie di genere, attraversando luoghi che tutti abbiamo visitato almeno una volta, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio che si svolge come un flash tra il deserto e l’oceano. I Retrolove, mischiando il tipico suono vintage dei grandi classici anni ’70, l’attitudine del punk alla Iggy Pop, il rock graffiante degli anni ’90 e l’immaginario visivo dei B movie in chiave horror, regalano un lavoro maliziosamente retrò con una massiccia dose di autoironico sex appeal.

“Soundtrack” è stato scritto e composto dai Retrolove, registrato presso i Reclab Studios di Larsen Premoli, che ne ha curato anche la produzione artistica.

I Retrolove sono Marco Battistella (basso e cori), Zimo Cristiani (voce e chitarra), Lorenzo Martelli (chitarra e cori) e Francesco Saracino (batteria e percussioni). Dal 2009 portano il loro cocktail in giro per i palchi raccogliendo buone vibrazioni a Milano e in Lombardia, con puntate a Torino e Bologna, nei centri sociali e nelle serate di punta del panorama, come Linoleum e Magnolia.

In studio, la band si fa notare con un demo e il primo LP di esordio “This is nothing new” che porta alla compilation Sound of Underground e alla firma con Rocketman Records. Arrivano un Lp e un Ep in italiano, “Il costo del rischio” (2014) prodotto da Ette Gilardoni ai Real Sound Studios e “Quattro” (2016) prodotto ai Reclab Studios da Larsen Premoli e distribuito solo in digitale e live in bottiglia, nel formato BEER EP.

Nel 2018, in autunno, ancora in studio, ai Reclab, per registrare l’album “Soundtrack” che segna il ritorno alla lingua inglese e a sonorità più dirette. Prodotto ancora una volta da Larsen Premoli, il buzz intorno a “Soundtrack” inizia da Halloween 2018 con l’uscita del singolo “She’s Alive!” e del video dalle atmosfere vintage-horror.

