NICOLA DENTI: ascolta in anteprima streaming il disco “Egosfera”

Un concept album strumentale che segna l’esordio solista del fondatore delle Custodie Cautelari e dell’Accademia Musicale di Parma con la produzione di John Cuniberti.

“Egosfera” nasce da un’idea sorta più di dieci anni fa a Nicola Denti, chitarrista fondatore dell’Accademia Musicale di Parma e membro della band Custodie Cautelari. Un’idea accantonata e abbandonata per lungo tempo che rispunta prepotentemente nella mente del musicista nel 2016 quando scrive “The Project”, il terzo brano dell’album, da cui tutto prende vita.

A partire da ispirazioni venute in macchina senza una chitarra davanti, nasce un concept album interamente strumentale che utilizza le suggestioni della musica per narrare una storia, in parte autobiografica: il viaggio di Ekow verso Egosfera.

Da appassionato di musica strumentale e musica progressive rock e metal, Nicola Denti inserisce dentro “Egosfera” tutto questo e molto di più, tra cui tracce dei suoi grandi ispiratori chitarristi come Steve Vai, Joe Satriani, John Petrucci, Jeff Beck, David Gilmour e musicisti di alto livello quali Bryan Beller (bassista di The Aristocrats e Joe Satriani, Steve Vai, Steven Wilson), Anna Portalupi (Custodie Cautelari e Hardline), Lucio Piccoli (Fear of Fours, Promised Lie, Opera), Emiliano Bozzi (Terramare, I mercanti di Liquore), Pier Bernardi (RATS, Faris Amine) e Fausto Tinello (Wyvern) al basso; uno dei più grandi batteristi italiani, Federico Paulovich (Destrage) alla batteria; Sbibu (Patty Pravo, Billy Cobham, Tony Oxley, Ernst Reijeseger, Luca Donini Quartet) alle percussioni e Salvatore Bazzarelli (Custodie Cautelari) alle tastiere. Il tutto sarà poi completato e arricchito dal tocco magico di John Cuniberti, produttore tra gli altri di Surfing with the alien di Joe Satriani stesso.

https://www.facebook.com/nicoladenti