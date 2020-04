Amazon Music: da oggi in streaming gratuito (anche senza abbonamento)

I clienti che non dispongono ancora di un abbonamento ad Amazon Prime (che consente di avere 2 milioni di brani gratuiti) o di un abbonamento ad Amazon Music Unlimited (gratis per i primi 3 mesi), possono ascoltare gratuitamente una selezione delle migliori playlist e migliaia di stazioni radio sui propri dispositivi preferiti, inclusi i dispositivi Echo e l’App di Amazon Music per iOS, Android e Fire TV.

I clienti possono ascoltare la musica direttamente a questo link http://music.amazon.it o scaricando l’app di Amazon Music. Il servizio è supportato da annunci pubblicitari.

A partire da oggi i clienti in Francia, Italia e Spagna, potranno ascoltare molta più musica anche senza sottoscrivere un abbonamento o la necessità di avere una carta di credito. Gli appassionati di musica saranno in grado di riprodurre migliaia di stazioni radio basate su qualsiasi canzone, artista, epoca e genere; oltre a poter ascoltare alcune delle migliori playlist globali di Amazon Music.

Attraverso i propri dispositivi preferiti, è possibile ascoltare le playlist e stazioni radio come:

“Top Hits – Oggi”, una playlist con le hit più ascoltate del momento

“La vita è Pop!”, la playlist definitiva per la musica pop Italiana di oggi

“Flow Italiano”, una playlist dedicata al genere Trap

Oppure con Alexa è possibile semplicemente chiedere:

“Alexa, riproduci Tiziano Ferro” per ascoltare una stazione radio con la musica dell’artista

“Alexa, metti musica anni ’80” per ascoltare una stazione radio piena di musica dell’epoca

“Alexa, metti musica rock” per ascoltare una stazione radio con questo genere musicale

Senza Abbonamenti

Playlist e radio gratis > http://music.amazon.it

Incluso con Amazon Prime

2 milioni di brani gratuiti, a partire da questo link > https://amzn.to/2URfKYs

Amazon Music Unlimited

50 milioni di brani, gratis per i primi 3 mesi, a partire da questo link > https://amzn.to/2x2aCsC