WOODWORM LIVE in LONDON, il 4 e 5 Aprile con Rancore, Motta, FASK e LRDL

Dopo il successo del 2018 a Berlino, Woodworm, una delle etichette e management indipendenti più importanti in Italia, organizza la seconda edizione del suo festival all’estero portando alcuni dei principali artisti del suo roster sabato 4 e domenica 5 aprile a Londra.

Sabato 4 Rancore salirà per primo sul palco della 02 Academy Islington. Il rapper romano è reduce dal successo della partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano Eden con cui ha vinto per la seconda volta (dopo l’anno scorso con Daniele Silvestri) il premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Dopo di lui sarà la volta di Motta: due targhe Tenco, una partecipazione a Sanremo nel 2019 con il brano Dov’è l’Italia e un’indiscussa carica live l’hanno portato ad essere uno degli artisti più apprezzati della nuova generazione.

Ospite della serata anche il djset di Spumante, progetto musicale di Elia Perrone.

Domenica 5 ci si sposta al Garage con La rappresentante di lista, una delle rivelazioni dello scorso anno con l’album Go Go Diva, con cui si sono fatti conoscere al grande pubblico per il loro queer pop ed i loro live coinvolgenti ed emozionanti. Quest’anno sono stati ospiti di Rancore a Sanremo nella serata dei duetti di Sanremo con una splendida cover di Luce (tramonti a nord est).

A chiudere questa due giorni di musica italiana saranno i i Fast Animals and slow kids, una delle migliori band live in circolazione, che sono usciti nel 2019 con l’album Animali Notturni (Warner), un disco rock maturo, diretto e senza fronzoli, a cui è seguito un tour costellato da sold out in tutta Italia.

Woodworm è una società discografica, editoriale e di management con sede ad Arezzo, in Toscana. Dal 2011 l’etichetta indipendente Woodworm pubblica artisti italiani con più di 66 release all’attivo, distinguendosi per l’importante produzione su vinile e prestando grande attenzione alla qualità del prodotto artistico e discografico. Nel 2018 Woodworm si apre all’editoria, costituendo una società editoriale autonoma. Nel corso degli anni Woodworm si è affermata come una delle più importanti realtà che operano nel panorama nazionale, sviluppando assidue collaborazioni con numerose altre strutture indipendenti.

WOODWORM LIVE in LONDON

SABATO 4 APRILE @ 02 ACADEMY ISLINGTON

RANCORE

MOTTA

Spumante djset

Apertura porte 19.00

Inizio concerti 19.30

PREVENDITE

eventim.co.uk/event/12615285/

ticketmaster.co.uk/woodworm-live-in-london-rancore-motta-london-04-04-2020/

DOMENICA 5 APRILE @ GARAGE

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

Apertura porte 19.30

Inizio concerti 20.00

PREVENDITE

eventim.co.uk/event/12616144/

ticketweb.uk/event/woodworm-live-la-rappresentante-di-the-garage-tickets/10242545

ABBONAMENTO

http://bit.ly/woodworm-london