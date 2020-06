VIRALISSIMA: un festival online, tutte le sere dal primo al 28 Luglio

Dal primo al 28 luglio, tutte le sere alle 21:00, è in programma Viralissima, festival musicale digitale organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e Ater Fondazione e in collaborazione con LepidaTV, che andrà in onda nel canale televisivo regionale LepidaTV (canale 118 del digitale terrestre e canale 5118 di Sky – visibile solo in Emilia-Romagna) e online nella pagina Facebook e nel canale YouTube di Emilia Romagna Creativa.

La rassegna presenta 32 live, con oltre 200 musicisti coinvolti, che si sono svolti in 7 club e 1 teatro comunale disseminati nel territorio regionale e che sono stati ripresi da 4 troupe televisive (Sonne Film – Undervilla Productions – Melqart Productions – Fonoprint).

L’iniziativa è nata per sostenere e dare visibilità alla ricchissima realtà musicale della Regione che, dopo l’emergenza Covid, torna a mettere in scena la sua straordinaria vitalità e la molteplicità dei linguaggi creativi che la percorrono.

Dal Bronson di Ravenna al Vidia di Cesena, dai Colombofili di Parma al Torrione di Ferrara, dal Centro Musica di Modena alla Bologna rock dell’Estragon e del Locomotiv Club, fino al gran finale al Teatro Comunale di Bologna che per l’occasione è svuotato dalle sedie e la platea trasformata in palco per l’esibizione della ERJ Orchestra, unico evento a cui è ammesso anche il pubblico che siederà nei palchi.

GLI ARTISTI

Alfio Antico * Altre di B * Don Antonio * Beatrice Antolini * Clever Square * Confusional Quartet * Comaneci * ERJ Orchestra * Giardini di Mirò * Koralle * Her Skin * Inoki * John De Leo Jazzabilly Lovers * Joycut * Julie’s Haircut * La Metralli * Laura Agnusdei * Lovesick duo * Mariposa * Massimo Tagliata * Massimo Volume * Massimo Zamboni * Modena City Ramblers * Moder * Murubutu * MusicaPerBambini * Ofeliadorme * OoopopoiooO * Rares * Sid * Skiantos + Nevruz * Teo Ciavarella * Tiziano Popoli

LE LOCATION

Bronson Club * Vidia Rock Club * Torrione / Jazz Club Ferrara * Circolo App Colombofili * La Torre / Centro Musica di Modena * Estragon Club * Locomotiv Club * Teatro Comunale di Bologna