Primavera Sound 2021: il festival di Barcellona è SOLD OUT

Il Primavera Sound Barcellona 2021 è riuscito a vendere tutti i suoi abbonamenti al festival ed i biglietti giornalieri in poco più di una settimana, da quando il 3 giugno sono stati messi in vendita. Un sold out storico che non è mai avvenuto così rapidamente nella storia del festival. Logicamente, questa pietra miliare non sarebbe stata possibile senza l’aiuto, la complicità e lo sforzo di tutte le parti coinvolte nella preparazione del festival. Quindi non possiamo che esserne eternamente grati.

Nelle ultime settimane si erano aggiunti al cast Tame Impala, FKA Twigs, Gorillaz, Jorja Smith, Jamie xx, Charli XCX, Massive Attack, Jeff Mills e Kim Gordon mentre avevano confermato la loro presenza Tyler, The Creator, The Strokes, Bad Bunny, Pavement e Bikini Kill.

Grazie alle 65.000 persone che, anche in tempi difficili come quelli in cui viviamo, hanno avuto fiducia in noi. Un doppio grazie a tutti coloro che hanno avuto il loro biglietto per il Primavera Sound Barcellona 2020 e hanno deciso di conservarlo per il prossimo anno e che sono stati la stragrande maggioranza; e grazie anche a tutti i nuovi arrivati nella nostra famiglia, tutti i nuovi acquirenti che hanno dimostrato che c’è speranza per i grandi eventi di musica dal vivo e hanno deciso che la loro passione per la musica è più forte della paura e dell’incertezza.

Grazie anche a tutti gli artisti senza la cui complicità non avremmo potuto completare il cartellone del Primavera Sound Barcellona 2021 in tempo record. E che artisti! La line-up del 2021 è stupefacente in tutti i suoi aspetti perché in essa sono presenti la maggioranza dei nomi che avevano già confermato la loro presenza nel 2020 e che hanno comunque voluto essere presenti anche nel 2021, ed in più tutti quelli che si sono uniti per rendere questa line-up la migliore nella storia del festival.

L’allineamento di tutte queste stelle ha dato il risultato che tutti noi conosciamo: il tutto esaurito a tempo di record. Senza #bestaudienceforever, senza #bestlineupforever, senza #bestsponsorsforever e senza #bestteamforever, #bestfestivalforever non sarebbe possibile. Quindi no, non ci stancheremo di ripeterlo: grazie. A ciascuno di voi. Con voi si può fare.

Non vediamo l’ora che arrivi il 2021.