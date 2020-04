PLAYON FEST: guarda in streaming il festival virtuale, 72 ore di musica ininterrotta

PlayOn Fest, il festival virtuale organizzato da Warner Music per raccogliere fondi a favore dell’OMS riunirà tutti questi artisti e tantissime altri per 72 ore di musica ininterrotta!

Immaginate un festival che riunisca sullo stesso palco artisti del calibro dei Coldplay, Ed Sheeran, Green Day e Slipknot.

Da venerdì 24 aprile alle ore 18:00 fino al 26 aprile, 72 ore di musica senza interruzioni con un susseguirsi di video mai visti prima di performance epiche, tratte da alcuni festival e show che hanno fatto la storia della musica: dall’esibizione dei twenty one pilots al Lollapalooza Festival nel 2019 per oltre cento mila spettatori, ad un live dell’ “Head Full of Dreams Tour” dei Coldplay!

La line up completa:

A Boogie Wit Da Hoodie • Alec Benjamin • Alt-J • Anderson .Paak • Andra Day • Anitta • Anne-Marie • A R I Z O N A • Ava Max • Bazzi • Bebe Rexha • Ben Platt • Brandi Carlile • Bruno Mars • Burna Boy • Cardi B • Chanmina • Charli XCX • Charlie Puth • Clean Bandit • Coldplay • Coldrain • David Guetta • Death Cab For Cutie • Dvsn • Ed Sheeran • Fitz And The Tantrums • Galantis • Gary Clark Jr. • Ghali • Green Day • Gucci Mane • Idk • Janelle Monáe • Jess Glynne • Jj Lin • Kaleo • Kevin Gates • Korn • Lil Uzi Vert • Macklemore • Mahalia • Majid Jordan • Oliver Tree • Pablo Alborán • Panic! At The Disco • Paramore • Portugal. The Man • Rico Nasty • Rita Ora • Robin Schulz • Roddy Ricch • Royal Blood • Rüfüs Du Sol • Sabrina Claudio • Saweetie • Slipknot • Stereophonics • The Flaming Lips • The Head And The Heart • The War On Drugs • Tones And I • Twenty One Pilots • Wallows • Weezer • Wiz Khalifa