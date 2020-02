MUSART Festival 2020: dal 15 al 28 Luglio a Firenze

Musart è il Festival che abbina grandi nomi dello spettacolo al fascino secolare di Firenze. Agli appuntamenti serali in piazza della Santissima Annunziata – nel cuore della città, a poche centinaia di metri dal Duomo – si aggiungono un foyer ricco di iniziative, in piazza Brunelleschi, e tanti eventi in altri spazi preziosi della città: incontri, visite a luoghi d’arte, mostre, docu-film e altri appuntamenti a ingresso gratuito.

Dal 15 al 28 luglio, l’edizione 2020 vedrà protagonisti l’etoile Roberto Bolle e il suo straordinario Gala di danza, il cantautorato dichiaratamente “British” di Paul Weller, il rock d’essai di LP, Goran Bregovic con lo spettacolo “From Sarajevo”, il nuovo progetto di Stefano Bollani dedicato a “Jesus Christ Superstar”. E ancora, Fiorella Mannoia, Edoardo Bennato con orchestra, i classici del rock in versione sinfonica di Rock The Opera, il concerto all’alba della pianista Rita Marcotulli.

I biglietti sono in vendita:

Online su Ticketone > http://bit.ly/musart2020

Nei punti Box Office Toscana > www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Elegante teatro all’aperto, Musart Festival avrà anche quest’anno un foyer ricco di iniziative, spettacoli e proposte culinarie: tutto nell’adiacente piazza Brunelleschi.

Prima dei live si potranno visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza. Immancabile la mostra fotografica “Because the night” dedicata ai grandi concerti fiorentini, confermata la collaborazione con Sky Arte: docu-film e rarità in tema musicale nella sede di piazza Brunelleschi dell’Università di Firenze.

MUSART Festival 2020

V Edizione dal 15 al 28 luglio 2020 – FIRENZE

Piazza della Santissima Annunziata – Firenze

Programma Musart Festival 2020

Mercoledì 15 luglio – ore 21.15 – LP

(biglietti da 34,50 a 69 euro – Gold Package 129 euro)

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/lp-tour2020

Giovedì 16 luglio – ore 21.15 – EDOARDO BENNATO + ORCHESTRA DELLA TOSCANA

“Da Rossini al rock”

(biglietti da 28,75 a 48,30 euro – Gold Package 108 euro)

Sabato 18 luglio – ore 21.15 – ROBERTO BOLLE and FRIENDS

(biglietti da 63,25 a 143,75 euro – Gold Package 204 euro)

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/robertobolle2020

Lunedì 20 luglio – ore 21.15 – GORAN BREGOVIC Wedding and Funeral Orchestra

“From Sarajevo”

(biglietti da 28,75 a 51,75 euro – Gold Package 112 euro)

Martedì 21 luglio – ore 21.15 – STEFANO BOLLANI

“Piano Variations on Jesus Christ Superstar”

(biglietti da 26,45 a 46 euro – Gold Package 106 euro)

Giovedì 23 luglio – ore 21.15 – ROCK THE OPERA vol. II

Orchestra della Toscana e Prague Philharmonic Orchestra – Direttore Friedemann Riehle

(biglietti da 25,30 a 57,50 euro – Gold Package 118 euro)

Venerdì 24 luglio – ore 21.15 – FIORELLA MANNOIA

(biglietti da 29,90 a 57,50 euro – Gold Package 118 euro)

Lunedì 27 luglio – ore 21.15 – PAUL WELLER

(biglietti da 34,50 a 63,25 euro)

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/paulweller2020

Martedì 28 luglio – ore 4.45 – RITA MARCOTULLI – Concerto all’alba

(Istituto degli Innocenti – Cortile degli Uomini)