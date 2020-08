HellFest 2021 : la line-up e le date dell’edizione post-covid

La voglia di musica dal vivo si fa sentire e gli organizzatori del festival d’Oltralpe vogliono soddisfare la smania di tutti gli HellBangers dandosi da fare per programmare la nuova edizione 2021. Il 90% dei gruppi e degli artisti é stato riconfermato per la gioia di tutti noi fan del genere.

A malincuore una dozzina di gruppi non ha potuto rinnovare il loro impegno con il festival, tra questi vi sono purtroppo gli Incubus, i Mastodon e gli Alter Bridge.

Ma le notizie positive sono dietro l’angolo e non rimarrete a bocca asciutta perché alla folta schiera di musicisti si sono aggiunti i Puscifer (vedremo calcare il palco da Maynard James Keenan e non come frontman dei Tool ), Dropkick Murphys e i Northlane ( Metalcore Austrialiano ). il lavoro degli organizzatori non si ferma qui! Obiettivo: riuscire a includere altri 10 gruppi. Se fremete dalla voglia e volete un assaggio musicale della prossima edizione, trovate la playlist su Spotify ben assortita cliccando questo link.

L’edizione passata ha annoverato grandi nomi nella line-up come Tool, Slayer, ZZ-Top, Sabaton, Gojira e i Lynyrd Skynyrd, solo per citarne alcuni. Se non avete mai avuto l’occasione di presenziare a questo festival, posso assicurarvi che la varietà di artisti che troverete soddisferà un po’ tutti i gusti. Tenete monitorati i canali comunicativi della rassegna musicale francese per maggiori informazioni ( HellFest Open Air su Instagram e il sito ufficiale ).

In merito alla scorsa edizione del 2019, potete trovare un articolo riassuntivo del festival e le 3 gallerie di immagini che vi invito a visionare ai seguenti link ( HellFest 2019 Day 1, HellFest 2019 Day 2 ed HellFest 2019 Day 3 ) per poter rivivere i concerti e l’atmosfera post apocalittica in pieno stile “Mad Max” con i vostri occhi.

Non ci resta che aspettare meno di un anno, sempre nella speranza che tutto possa volgere al meglio, vi lascio con la locandina qui sotto.